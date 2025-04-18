Η υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της Γαλλίας Κλαρά Σαπάζ ανακοίνωσε σήμερα ότι προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και στο γαλλική ρυθμιστική αρχή ΜΜΕ για το θέμα της τάσης "Skinnytok", που προκρίνει την ακραία αδυναμία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok.

«Το Skinnytok, μια τάση που προωθεί την ακραία ισχνότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απαράδεκτο», έγραψε η υπουργός σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο LinkedIn, επιβεβαιώνοντας πως προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Ρυθμιστική Αρχή Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Επικοινωνίας (Arcom).

«Καθιστώ την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο μία από τις προτεραιότητές της δράσης μου», συμπλήρωσε η ίδια σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διαβεβαιώνοντας πως δεν θα επιτρέψει «οι πλατφόρμες να αποφεύγουν τις ευθύνες τους».

Η Arcom ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «έχει ήδη επιληφθεί του θέματος δεδομένου του κινδύνου για τη δημόσια υγεία που θα μπορούσε να θέσει αυτό το φαινόμενο». Η αρχή είπε επίσης πως θέλει «να συγκεντρώσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτόν τον κίνδυνο στη Γαλλία» και να «ενημερωθεί για τα μέτρα που εφαρμόζει το TikTok προκειμένου να αντιμετωπίσει» το θέμα.

Σε επικοινωνία με το AFP, το TikTok δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί. Σε αυτό το δίκτυο, η λέξη-κλειδί «skinny» (ισχνός, λιπόσαρκος) συνδεόταν με περισσότερες από 500.000 δημοσιεύσεις σήμερα το μεσημέρι ώρα Γαλλίας.

Αυτά τα βίντεο, στα οποία πρωταγωνιστούν κυρίως νεαρές γυναίκες, περιλαμβάνουν συμβουλές για να χάσει κανείς βάρος.

Η πλατφόρμα έχει αναρτήσει ένα προειδοποιητικό μήνυμα, υπό τη μορφή ενός μπάνερ πάνω από τις σχετικές δημοσιεύσεις, το οποίο μεταφέρει τους χρήστες σε σελίδα με πηγές που σχετίζονται με διατροφικές διαταραχές.

Στις αρχές Μαρτίου, οι Γάλλοι βουλευτές ενέκριναν τη σύσταση μιας ερευνητικής επιτροπής σχετικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις του TikTok στα παιδιά και τους εφήβους, καθώς το μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους νέους.

Στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, ιδιοκτησίας της Meta, η αναζήτηση της λέξης κλειδί "skinny" μεταφέρει απευθείας τον χρήστη σε μια σελίδα παροχής βοήθειας, η οποία μπορεί να παρακαμφθεί, για να υπάρξει πρόσβαση στις δημοσιεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

