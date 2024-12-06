Ο Ισραηλινός πρόεδρος ζήτησε τη βοήθεια του Ίλον Μασκ για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ επικοινώνησε με τον Ίλον Μασκ αυτή την εβδομάδα προκειμένου να μεσολαβήσει ώστε οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων να συμπεριληφθούν στην ατζέντα της επερχόμενης κυβέρνησης Τραμπ.

Η συνομιλία, η οποία έλαβε χώρα μετά από παρότρυνση ορισμένων από τις οικογένειες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, ήταν μέρος των «ευρέων και αρκετά εκτεταμένων προσπαθειών του Χέρτζογκ να ασκήσει πίεση σε όλα τα μέρη», είπε πηγή που επικαλούνται οι Financial Times. Περίπου 100 όμηροι, περισσότεροι από το ένα τρίτο των οποίων πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κρατούνται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η αντισυμβατική προσέγγιση του Ισραηλινού προέδρου στον Μασκ, ο οποίος δεν έχει επίσημο ρόλο για τη Μέση Ανατολή στην επερχόμενη κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζει τόσο τον σημαντικό ρόλο του κατά τη μεταβατική περίοδο όσο και τα μέσα στα οποία πρέπει να καταφύγουν οι οικογένειες των ομήρων για να αναδείξουν το ζήτημα των ομήρων.

Αν και δεν είναι σαφές ποια μέρα μίλησαν ο Μασκ και ο Χέρτζογκ, ο Τραμπ ανάρτησε στο κοινωνικό του δίκτυο Truth Social το βράδυ της Δευτέρας ότι εάν οι όμηροι δεν απελευθερωθούν μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου «οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις χειρότερες συνέπειες».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.