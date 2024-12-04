Ισραήλ: Επαναπατρισμός σορού ομήρου από τη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε, ταυτοποίησε και επαναπάτρισε τη σορό ακόμη ενός ομήρου της Χαμάς, του Ιτάι Σβίρσκι, ο οποίος είχε απαχθεί από το κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, το οποίο εκπροσωπεί τους συγγενείς των ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε: «Η επιστροφή της σορού του Ιτάι προκειμένου να κηδευτεί στο Ισραήλ σηματοδοτεί έναν επίλογο για την οικογένεια Σβίρσκι».

Στην ενημέρωση του εκπροσώπου των IDF, επισημαίνεται πως η οικογένεια του εκλιπόντος είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρει ότι η σορός του Ιτάι Σβίρσκι εντοπίστηκε σε επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας. Εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού, ενώ διαβεβαιώνει ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την απελευθέρωση και τον επαναπατρισμό όσων ομήρων παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας μετά το άνευ προηγουμένου μακελειό που προκάλεσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, με απολογισμό 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους. Έκτοτε, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 44.500 άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.