Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ ότι «υπάρχει πιθανότητα αυτή τη φορά να προχωρήσουμε πραγματικά σε μια συμφωνία για τους ομήρους» με τη Χαμάς, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.
«Το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα στον πόλεμο είναι να φέρουμε τους ομήρους στο σπίτι. Αυτός είναι ο υπέρτατος στόχος που βρίσκεται μπροστά μας και εργαζόμαστε με κάθε τρόπο για να συμβεί αυτό», ανέφερε σε δηλώσεις του.
«Η ένταση της πίεσης σε αυτήν την τερατώδη οργάνωση που ονομάζεται Χαμάς αυξάνεται και υπάρχει πιθανότητα αυτή τη φορά να προχωρήσουμε πραγματικά σε μια συμφωνία για τους ομήρους», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο ίδιος.
Reuters: Η Χαμάς έχει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζει επιχείριση διάσωσης ομήρων
Την ίδια ώρα, εσωτερική ενημέρωση της Χαμάς που περιήλθε στην κατοχή του Reuters αναφέρει ότι η ομάδα έχει πληροφορίες ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πραγματοποιήσει επιχείριση διάσωσης ομήρων παρόμοια με την επιχείρηση στην περιοχή Nuseirat που έλαβε χώρα τον Ιούνιο στη Γάζα.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η Χαμάς φέρεται να έδωσε εντολή στους μαχητές της να «αυστηροποιήσουν» τις συνθήκες κράτησης των ομήρων και απειλεί να τους «εξουδετερώσει» σε περίπτωση ισραηλινής επιχείρισης.
Η Χαμάς προσθέτει ότι οι μαχητές της ομάδας δεν πρέπει να σκέφτονται τις επιπτώσεις από την τήρηση αυτών των οδηγιών, καθώς σύμφωνα με αυτήν «το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για την τύχη των ομήρων».
- Μπλίνκεν: Επιμένει για μείωση του ηλικιακού ορίου επιστράτευσης στην Ουκρανία- Μιλά για «σκληρές αποφάσεις»
- Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος παραβίασε το Σύνταγμα, προσπάθησε να αποφύγει εις βάρος του ποινική έρευνα - Τι αναφέρει η πρόταση μομφής εναντίον του
- Ρεκόρ με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα της «σπάει» ξανά οικογένεια στη Γερμανία - Έχει 605 μέσα στο σπίτι (Βίντεο)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.