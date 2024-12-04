Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ ότι «υπάρχει πιθανότητα αυτή τη φορά να προχωρήσουμε πραγματικά σε μια συμφωνία για τους ομήρους» με τη Χαμάς, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

«Το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα στον πόλεμο είναι να φέρουμε τους ομήρους στο σπίτι. Αυτός είναι ο υπέρτατος στόχος που βρίσκεται μπροστά μας και εργαζόμαστε με κάθε τρόπο για να συμβεί αυτό», ανέφερε σε δηλώσεις του.

«Η ένταση της πίεσης σε αυτήν την τερατώδη οργάνωση που ονομάζεται Χαμάς αυξάνεται και υπάρχει πιθανότητα αυτή τη φορά να προχωρήσουμε πραγματικά σε μια συμφωνία για τους ομήρους», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Reuters: Η Χαμάς έχει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζει επιχείριση διάσωσης ομήρων

Την ίδια ώρα, εσωτερική ενημέρωση της Χαμάς που περιήλθε στην κατοχή του Reuters αναφέρει ότι η ομάδα έχει πληροφορίες ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πραγματοποιήσει επιχείριση διάσωσης ομήρων παρόμοια με την επιχείρηση στην περιοχή Nuseirat που έλαβε χώρα τον Ιούνιο στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η Χαμάς φέρεται να έδωσε εντολή στους μαχητές της να «αυστηροποιήσουν» τις συνθήκες κράτησης των ομήρων και απειλεί να τους «εξουδετερώσει» σε περίπτωση ισραηλινής επιχείρισης.

Η Χαμάς προσθέτει ότι οι μαχητές της ομάδας δεν πρέπει να σκέφτονται τις επιπτώσεις από την τήρηση αυτών των οδηγιών, καθώς σύμφωνα με αυτήν «το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για την τύχη των ομήρων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.