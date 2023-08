Ο Ίλον Μασκ ετοιμάζει νέα αλλαγή στο Χ - Η ανακοίνωσή του

Μια μεγάλη αλλαγή έρχεται στην πλατφόρμα X, πρώην twitter, όπως ανακοίνωσε ο Ίλον Μασκ.

Όπως έκανε γνωστό, οι κλήσεις και βίντεοκλήσεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες στο Χ, σε μια προσπάθεια του Μασκ να αντιμετωπίσει το Meta.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως οι δυνατότητες αυτές θα είναι διαθέσιμες σε συστήματα iOS, Android, Mac και PC. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως δεν θα χρειάζεται αριθμός τηλεφώνου ωστόσο, δεν ανέφερε πότε θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αυτή.

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.