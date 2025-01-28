Ο Liang Wenfeng, ο 39χρονος ιδρυτής της κινεζικής startup τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek, έγινε μέσα σε λίγες εβδομάδες το πρόσωπο της τεχνολογικής βιομηχανίας της Κίνας και της ελπίδας της να ξεπεράσει τους περιορισμούς των εξαγωγικών ελέγχων που επιβάλλουν οι ΗΠΑ.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, ο Liang είχε κρατήσει εξαιρετικά χαμηλό προφίλ μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, όταν ήταν ένα από τα εννέα άτομα που κλήθηκαν να δώσουν ομιλία σε ένα συμπόσιο κεκλεισμένων των θυρών που διοργάνωσε ο πρωθυπουργός της Κίνας Λι Τσιανγκ.

Ο Wenfeng έδωσε δύο σπάνιες συνεντεύξεις στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης πέρυσι και το 2023, αλλά πέραν αυτού έχει μείνει ως επί το πλείστον μακριά από τη δημοσιότητα. Η DeepSeek δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για συνέντευξη.

Στο συμπόσιο, η νεανική εμφάνιση του Wenfeng ερχόταν σε αντίθεση με τους γκριζομάλληδες ακαδημαϊκούς, αξιωματούχους και επικεφαλής κρατικών ομίλων που κάθονταν γύρω του, όπως έδειξαν οι εικόνες και το βίντεο που δημοσίευσε το κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Όμως το γεγονός ότι ο Liang κλήθηκε να μοιραστεί τις απόψεις του σχετικά με την πολιτική της κινεζικής κυβέρνησης δείχνει την αναγνώριση από το Πεκίνο του ρόλου της DeepSeek στη δυνητική ανατροπή της παγκόσμιας τάξης τεχνητής νοημοσύνης υπέρ της Κίνας.

Υπενθυμίζεται ότι η DeepSeek λάνσαρε την περασμένη εβδομάδα έναν δωρεάν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος, σύμφωνα με την εταιρεία, χρησιμοποιεί λιγότερα δεδομένα σε ένα κλάσμα του κόστους των σημερινών δυτικών υπηρεσιών, προκαλώντας παγκόσμιο sell-off στις μετοχές τεχνολογίας.

Πέρυσι, ο διευθύνων σύμβουλος της Baidu Ρόμπιν Λι μίλησε σε παρόμοιο συμπόσιο υπό την προεδρία του Κινέζου πρωθυπουργού. Ο Λι δήλωσε σε συνέντευξή του το 2023 ότι η Κίνα δεν θα αναδημιουργήσει ποτέ την επιτυχία της OpenAI που υποστηρίζεται από τη Microsoft και ότι οι κινεζικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εφαρμογή των υφιστάμενων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για εμπορικούς σκοπούς.

Υπό την ηγεσία του Liang, η DeepSeek απέφυγε σκόπιμα την κατασκευή εφαρμογών. Αντ' αυτού, συγκέντρωσε το ερευνητικό ταλέντο και τους πόρους της στη δημιουργία ενός μοντέλου που θα μπορούσε να βελτιώσει το OpenAI, και ελπίζει ότι στο μέλλον θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε μοντέλα αιχμής που θα χρησιμοποιηθούν από άλλες εταιρείες για την κατασκευή προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης που απευθύνονται σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η προσέγγιση του Liang ξεχώρισε σε μια κινεζική τεχνολογική βιομηχανία που είχε συνηθίσει να παίρνει καινοτομίες από το εξωτερικό, από εφαρμογές για smartphone έως ηλεκτρικά οχήματα, και να τις επεκτείνει γρήγορα, συχνά πολύ πιο γρήγορα από τις χώρες στις οποίες έγιναν για πρώτη φορά οι εφευρέσεις.

«Η τεχνητή νοημοσύνη της Κίνας δεν μπορεί να βρίσκεται στη θέση του να ακολουθεί για πάντα. Λέμε συχνά ότι υπάρχει ένα χάσμα ενός ή δύο ετών μεταξύ της ΤΝ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά το πραγματικό χάσμα είναι η διαφορά μεταξύ πρωτοτυπίας και μίμησης», δήλωσε ο Liang σε συνέντευξή του τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

Οι συνεντεύξεις του Liang αποκαλύπτουν την πεποίθηση ότι η τεχνολογική βιομηχανία της Κίνας είχε φτάσει σε ένα σταυροδρόμι, όπου δεν είχε την αυτοπεποίθηση αλλά ούτε και το κεφάλαιο που χρειαζόταν για να εμπλακεί σε θεμελιώδεις καινοτομίες.

Περιέργεια και επιθυμία για δημιουργία

«Τα τελευταία τριάντα χρόνια, η τεχνολογική βιομηχανία της Κίνας έδωσε έμφαση μόνο στην παραγωγή χρημάτων και αγνόησε την καινοτομία. Η καινοτομία δεν καθοδηγείται αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις, χρειάζεται επίσης περιέργεια και επιθυμία για δημιουργία», δήλωσε τον Ιούλιο.

Η DeepSeek έχει λάβει την απόφαση να καταστήσει όλα τα μοντέλα της ανοικτού κώδικα, σε αντίθεση με τον αμερικανικό ανταγωνιστή της OpenAI. Στα μοντέλα ανοικτού κώδικα, ο βασικός κώδικας είναι δημόσια διαθέσιμος για κάθε προγραμματιστή να τον χρησιμοποιήσει και να τον τροποποιήσει κατά βούληση.

Οι συνεντεύξεις του Liang αποκαλύπτουν ότι έχει ενστερνιστεί την κουλτούρα του ανοιχτού κώδικα που οι Αμερικανοί υποστήριζαν παλαιότερα ότι ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η Silicon Valley των ΗΠΑ είχε πλεονέκτημα έναντι των αντίστοιχων κινεζικών εταιρειών.

Ο Liang μεγάλωσε στη νότια επαρχία Guangdong, η οποία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 και του '90 οδήγησε τη χώρα στην υιοθέτηση του καπιταλισμού της αγοράς. Ο Liang είπε ότι τότε περιβαλλόταν από ανθρώπους που εκτιμούσαν την ίδρυση επιχειρήσεων έναντι των σπουδών, αλλά ο ίδιος είχε περισσότερο ακαδημαϊκή κλίση.

Σε ηλικία 17 ετών γράφτηκε στο ελίτ πανεπιστήμιο Zhejiang, με ειδίκευση στην ηλεκτρονική μηχναική και τις επικοινωνίες, πριν πάρει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη μηχανική πληροφοριών και επικοινωνιών, τον οποίο ολοκλήρωσε το 2010.

Στη συνέχεια, ο Liang συνίδρυσε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου το 2015, το οποίο χρησιμοποιεί πολύπλοκους μαθηματικούς αλγορίθμους για τις συναλλαγές.

Το χαρτοφυλάκιο του ταμείου ανερχόταν σε πάνω από 100 δισεκατομμύρια γιουάν (13,79 δισεκατομμύρια δολάρια) μέχρι το τέλος του 2021, αλλά τον Απρίλιο του 2023, ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στο WeChat ότι θα επεκτείνει την αρμοδιότητά του πέρα από τον κλάδο των επενδύσεων και θα συγκεντρώσει πόρους για να «εξερευνήσει την ουσία της AGI». Η DeepSeek δημιουργήθηκε ένα μήνα αργότερα.

Η OpenAI ορίζει την AGI (Artificial general intelligence) ως αυτόνομα συστήματα που ξεπερνούν τον άνθρωπο στις περισσότερες οικονομικά πολύτιμες εργασίες.

Οι εργαζόμενοι της DeepSeek είναι κυρίως απόφοιτοι και διδακτορικοί φοιτητές από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας, οι οποίοι ο Liang πιστεύει ότι προτιμούν να εργάζονται για την DeepSeek επειδή αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Αυτό που προσελκύει τα καλύτερα ταλέντα είναι προφανώς η επίλυση των δυσκολότερων προβλημάτων του κόσμου», δήλωσε τον Ιούλιο.

