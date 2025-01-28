Με έναν πρωτότυπο τρόπο η αστυνομία της Νέα Υόρκης προσπαθεί να βάλει τέλος στο παράνομο παρκάρισμα, εξελίσσοντας τα απλά χαρτάκια με τις κλήσεις στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου.

Η αστυνομία βάζει στα οχήματα των παραβατών οδηγών μια πλακέτα 17 κιλών που ονομάζεται Barnacle και η οποία δεν βγαίνει μέχρι να πληρωθεί η κλήση.

Η πλακέτα με τις βεντούζες προσκολλάται στο παρμπρίζ και ο οδηγός δεν μπορεί να την αφαιρέσει και δεν θα μπορεί να δει για να οδηγήσει με αυτή, οπότε και θα πληρώσει άμεσα το πρόστιμο και θα το σκεφτεί για να ξαναφήσει σε σημείο που δεν επιτρέπεται, το όχημά του.

Η κίτρινη πλακέτα αφαιρείται μόνο με τη χρήση κωδικού που στέλνεται στον οδηγό, αφού πληρωθεί η κλήση, ενώ πρέπει να την αφήσει και στη διεύθυνση που του στέλνει η υπηρεσία σε μήνυμα στο κινητό.

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έχει ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες και επεκτείνεται.

Πηγή: skai.gr

