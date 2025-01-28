Λιβύη: Διαδηλωτές εμποδίζουν τη φόρτωση πετρελαίου σε δύο μεγάλα λιμάνια

Ντόπιοι διαδηλωτές μπλόκαραν σήμερα τη φόρτωση αργού πετρελαίου στα λιμάνια Ες Σιντέρ και Ρας Λανούφ της Λιβύης, έγινε γνωστό στο Ρόιτερς από πέντε μηχανικούς και μια ναυτιλιακή πηγή, θέτοντας σε κίνδυνο εξαγωγές περίπου 450.000 βαρελιών την ημέρα.

Σε δήλωσή τους με ημερομηνία 5 Ιανουαρίου την οποία απευθύνουν στην κρατική λιβυκή Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC), οι διαδηλωτές ζητούν τη μετεγκατάσταση κεντρικών γραφείων της πετρελαϊκής εταιρείας στην περιφέρεια της Πετρελαϊκής Ημισελήνου, ζητώντας να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη της παραλιακής περιοχής τους ώστε να βελτιωθούν οι βιοτικές συνθήκες.

Εκπρόσωπος της NOC δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλιο.

Η εταιρεία ανέφερε σήμερα μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X πως η παραγωγή αργού πετρελαίου ανέρχεται σε περισσότερα από 1,4 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, περίπου 200.000 βαρέλια/ημέρα λιγότερα απ' ό,τι πριν από τον εμφύλιο πόλεμο. Δεν έγινε αμέσως σαφές αν ο αποκλεισμός έχει μέχρι στιγμής επιπτώσεις στην παραγωγή.

Οι τιμές του αργού Brent είχαν αυξηθεί 41 σεντς και βρίσκονταν στις 13:19 (ώρα Ελλάδας) στα 77,49 δολάρια το βαρέλι, με τους αναλυτές να αποδίδουν την αύξηση αυτή στον αποκλεισμό των λιμανιών στη Λιβύη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

