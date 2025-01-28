Ένα βήμα πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, βρίσκονται Ισραήλ και Χαμάς. Όπως είπε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Σάμι Αμπού Ζούχρι στο Telegram το βράδυ της Δευτέρας «οι διαμεσολαβητές έχουν αρχίσει να δοκιμάζουν την ετοιμότητα και των δύο πλευρών για να ξεκινήσουν τη δεύτερη φάση της συμφωνίας και ο Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να προχωρήσει με αυτήν τη συμφωνία μέχρι το τέλος», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς.

Ο Αμπού Ζούχρι κατηγόρησε επίσης τον Νετανιάχου για «κενές κουβέντες» σχετικά με την επιστροφή στις μάχες, λέγοντας ότι είναι απλώς για «τοπική κατανάλωση».

«Η έννοια της "ημέρας μετά τον πόλεμο" και η απομάκρυνση της Χαμάς από την εξίσωση δεν υπάρχει πλέον και το μέλλον της Γάζας είναι καθαρά παλαιστινιακό ζήτημα», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, ο Αμπού Ζούχρι είπε ότι δεν υπάρχουν διοικητικά προβλήματα και χαιρετίζει τη δημιουργία μιας νέας κυβέρνησης που συμφωνήθηκε από τους Παλαιστίνιους.

«Η Γάζα δεν υποφέρει από διοικητικό κενό και χαιρετίζουμε τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης που συμφωνήθηκε από τους Παλαιστίνιους».

«Η επιστροφή στη βόρεια Γάζα είναι επιτυχία»

Ένας άλλος εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Χασάμ Μπουντράν, δήλωσε το πρωί της Τρίτης ότι η Χαμάς «απέδειξε στον κόσμο για άλλη μια φορά ότι οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους όσο μεγάλες και αν είναι οι θυσίες».

Αναφέρθηκε επίσης στην επιστροφή των αμάχων της Γάζας στα βόρεια του θύλακα χαρακκτηρίζοντάς την ως επιτυχία.

«Σήμερα, όλες οι προσπάθειες της ισραηλινής κατοχής και των εγκληματικών ηγετών της, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό της κατοχικής κυβέρνησης, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ, να εκτοπίσουν τον αξιότιμο παλαιστινιακό λαό μας στη Λωρίδα της Γάζα, γκρεμίστηκαν» δήλωσε.

Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα σπίτια του στη Βόρεια Γάζα. Για δεύτερη μέρα, οι Παλαιστίνιοι σχηματίζουν ουρές κατά μήκος της οδού Salah al-Din για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Εκτιμάται ότι μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν περάσει από τη νότια Γάζα στη βόρεια. Πολλοί είναι δε εκείνοι που επιστρέφουν και δεν βρίσκουν τίποτα από τα σπίτια που άφησαν πίσω τους παρά μόνο ερείπια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.