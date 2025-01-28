Οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου έχασαν $108 δισ. από το sell-off λόγω DeepSeek

Οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο, με επικεφαλής τον συνιδρυτή της Nvidia, Jensen Huang, έχασαν συνολικά 108 δισ. δολάρια τη Δευτέρα, καθώς το τεχνολογικό sell-off εξαιτίας της κινεζικής εταιρείας ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek οδήγησε σε μεγάλη πτώση τις αγορές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, οι δισεκατομμυριούχοι των οποίων οι περιουσίες συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ήταν οι μεγαλύτεροι χαμένοι του sell-off: Ο Huang είδε την περιουσία του να πέφτει κατά 20,1 δισ. δολάρια, δηλαδή κατά 20%, ενώ η απώλεια των 22,6 δισ. δολαρίων του συνιδρυτή της Oracle Larry Ellison ήταν μεγαλύτερη σε απόλυτους όρους, αλλά αντιπροσώπευε μόλις το 12% της περιουσίας του, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index. Ο Michael Dell της Dell έχασε 13 δισ. δολάρια και ο συνιδρυτής της Binance, Changpeng «CZ» Zhao έχασε 12,1 δισ. δολάρια.

Οι τιτάνες του τεχνολογικού κλάδου ως ομάδα είδαν να εξανεμίζονται 94 δισ. δολάρια - περίπου το 85% της συνολικής πτώσης του δείκτη Bloomberg. Ο χρηματιστηριακός δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 3,1% τη Δευτέρα και ο S&P 500 κατά 1,5%.

Η DeepSeek με έδρα την Χανγκτσόου αναπτύσσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από το 2023, αλλά η εταιρεία μπήκε για πρώτη φορά στο ραντάρ πολλών δυτικών επενδυτών αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς η δωρεάν εφαρμογή DeepSeek R1 chatbot βρέθηκε στην κορυφή των λήψεων παγκοσμίως. Οι νέοι χρήστες ήταν τόσοι πολλοί που η DeepSeek δυσκολεύτηκε να κρατήσει την εφαρμογή σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να υποστεί διακοπές και να αναγκαστεί να περιορίσει τις εγγραφές σε χρήστες με κινεζικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Η είσοδος της DeepSeek στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, η ανάπτυξη της οποίας κόστισε μόλις 5,6 εκατ. δολάρια, αποτελεί πρόκληση για το αφήγημα της Silicon Valley ότι οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων. Το γεγονός αυτό επέφερε ένα σοβαρό πλήγμα στους δισεκατομμυριούχους των οποίων οι περιουσίες είναι συνδεδεμένες με τη δυτική αλυσίδα εφοδιασμού τεχνητής νοημοσύνης, η οποία υπήρξε ο μεγαλύτερος κινητήριος μοχλός της αγοράς μετοχών τα τελευταία δύο χρόνια.

Εκτίναξη αποτιμήσεων

Η εκτίναξη των αποτιμήσεων των λεγόμενων γιγάντων της τεχνητής νοημοσύνης - συμπεριλαμβανομένων των Meta, Alphabet και Microsoft - έχει δημιουργήσει δισεκατομμύρια σε πλούτο για τους ιδιοκτήτες τους από τότε που η OpenAI παρουσίασε το ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022. Αυτές οι εταιρείες έχουν ως επί το πλείστον λειτουργήσει με βάση ένα παρόμοιο εγχειρίδιο: Ξοδεύουν τεράστια ποσά για την ανάπτυξη και τη λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, συγκεντρώνοντας κορυφαίους ημιαγωγούς και τις προμήθειες ενέργειας που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία σχεδιάζει να δαπανήσει 60 έως 65 δισ. δολάρια σε έργα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη φέτος, πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις της Wall Street. Οι δαπάνες σε όλες τις εταιρείες της Big Tech θα φθάσουν τα 200 δισ. δολάρια το 2025, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg Intelligence.

Παρά τα περιορισμένα έσοδα που έχουν να επιδείξουν για όλες τις επενδύσεις τους μέχρι στιγμής, οι αγορές έχουν ανταμείψει τις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές με αποτιμήσεις ρεκόρ, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν δημιουργήσει ιστορικά κέρδη για τους ιδιοκτήτες τους. Η Nvidia έχει ξεχωρίσει ως ο μεγαλύτερος μεμονωμένος νικητής της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι στιγμής, με την καθαρή περιουσία του Huang να αυξάνεται σχεδόν οκταπλάσια σε 121 δισ. δολάρια από την αρχή του 2023 μέχρι την Παρασκευή. Η περιουσία του Ζούκερμπεργκ εκτινάχθηκε κατά 385% στα 229 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο και ο Τζεφ Μπέζος της Amazon κέρδισε 133% στα 254 δισ. δολάρια.

Ενώ οι Huang και Ellison υπέστησαν απώλειες, οι περιουσίες άλλων μεγάλων δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας έμειναν αλώβητες. Η καθαρή περιουσία του Ζούκερμπεργκ έκλεισε την ημέρα ανοδικά, κερδίζοντας 4,3 δισ. δολάρια, καθώς η Meta ανέκαμψε από την πτώση της στην αρχή της συνεδρίασης. Η περιουσία του Μπέζος σκαρφάλωσε κατά περίπου 632 εκατ. δολάρια.

DeepSeek

Το γεγονός ότι η DeepSeek μπόρεσε να αναπτύξει ένα δωρεάν μοντέλο που δυνητικά ανταγωνίζεται ή ξεπερνά τους ανταγωνιστές, όπως το ChatGPT και το Claude της Anthropic, σε ένα κλάσμα του κόστους ανάπτυξης έκανε τους επενδυτές να αμφισβητήσουν τις δαπάνες της Silicon Valley.

Ένας βασικός λόγος για τον οποίο η DeepSeek δεν βασίστηκε σε μεγάλες επενδύσεις και κορυφαία τσιπ για να αναπτύξει το μοντέλο της είναι ότι οι κινεζικές εταιρείες είχαν περιορισμένη πρόσβαση στις ισχυρές GPU ή μονάδες επεξεργασίας γραφικών, στις οποίες βασίζονται οι περισσότερες δυτικές εταιρείες από τότε που η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέσπισε αυστηρούς ελέγχους εξαγωγών στα πιο προηγμένα τσιπ.

Σε συνέντευξή του στο CNBC την περασμένη εβδομάδα, ο Alexandr Wang, διευθύνων σύμβουλος του παρόχου εκπαιδευτικών δεδομένων Scale AI, δήλωσε ότι, παρά τους ελέγχους εξαγωγής, η DeepSeek και άλλοι Κινέζοι προγραμματιστές έχουν πιθανότατα περισσότερες GPU από ό,τι πιστεύει η Silicon Valley.

