Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η τεχνολογία της κινεζικής startup DeepSeek θα πρέπει να είναι μια κλήση αφύπνισης για τις αμερικανικές εταιρείες και είπε ότι είναι καλό που οι εταιρείες στην Κίνα έχουν βρει μια ταχύτερη μέθοδο τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε από τη Φλώριντα: «Η κυκλοφορία της DeepSeek, τεχνητής νοημοσύνης από μια κινεζική εταιρεία, θα πρέπει να είναι μια κλήση αφύπνισης για τις βιομηχανίες μας που πρέπει να επικεντρωθούν με λέιζερ στον ανταγωνισμό για να κερδίσουμε».

Επενδυτές πούλησαν μετοχές τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο τη Δευτέρα λόγω ανησυχιών ότι η εμφάνιση ενός κινεζικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης χαμηλού κόστους θα απειλούσε την κυριαρχία των σημερινών ηγετών της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: skai.gr

