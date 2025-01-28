Η Nvidia έχασε σχεδόν 600 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση τη Δευτέρα, στη μεγαλύτερη απώλεια για οποιαδήποτε εταιρεία σε μία μόνο ημέρα στην ιστορία των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNBC.

Ειδικότερα, η μετοχή της εταιρείας κατρακύλησε κατά 17% και έκλεισε στα 118,58 δολάρια. Σημειώνεται ότι ήταν η χειρότερη ημέρα διαπραγμάτευσης της Nvidia στην αγορά από τις 16 Μαρτίου, στις αρχές της πανδημίας του κορονοϊού. Αφού η Nvidia ξεπέρασε την Apple την περασμένη εβδομάδα για να γίνει η πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία, η χθεσινή πτώση της μετοχής έφερε και τη βουτιά 3,1% στον Nasdaq.

Το sell-off προκλήθηκε από τις ανησυχίες ότι η κινεζική startup DeepSeek αυξάνει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια μάχη της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Στα τέλη Δεκεμβρίου, η DeepSeek παρουσίασε ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα γλωσσικό μοντέλο (LLM) που, όπως ισχυρίστηκε, χρειάστηκε μόνο δύο μήνες και λιγότερο από 6 εκατ. δολάρια για να δημιουργηθεί, χρησιμοποιώντας τσιπ μειωμένης ικανότητας της Nvidia ονόματι H800s.

Οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia, ή GPUs, κυριαρχούν στην αγορά των τσιπ των κέντρων δεδομένων AI στις ΗΠΑ, με τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Alphabet , η Meta και η Amazon να δαπανούν δισεκατομμύρια δολάρια για τους επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων AI.

Οι αναλυτές της Cantor έγραψαν σε έκθεσή τους τη Δευτέρα ότι η κυκλοφορία της τελευταίας τεχνολογίας της DeepSeek έχει προκαλέσει «μεγάλη αγωνία ως προς τον αντίκτυπο στη ζήτηση υπολογιστών και, ως εκ τούτου, ανησυχίες για τις δαπάνες για GPU».

Σύμφωνα με το CNBC όμως, αναλυτές δήλωσαν ότι «πιστεύουν ότι αυτή η άποψη απέχει από την αλήθεια» και ότι η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει πιθανότατα στο ότι «η βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης θα θέλει περισσότερους υπολογιστές, όχι λιγότερους» και συνιστούν την αγορά μετοχών της Nvidia.

Αλλά μετά την τεράστια άνοδο της Nvidia - η μετοχή της εκτινάχθηκε κατά 239% το 2023 και κατά 171% το 2024 - η αγορά βρίσκεται σε εγρήγορση για τυχόν υποχώρηση των δαπανών στον κλάδο. Η Broadcom, η άλλη μεγάλη αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ που κατέγραψε γιγαντιαία κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη, υποχώρησε 17% τη Δευτέρα, διαγράφοντας από την κεφαλαιοποίησή της 200 δισ. δολάρια.

Οι εταιρείες κέντρων δεδομένων που εξαρτώνται από τις GPU της Nvidia για τις πωλήσεις τους κατέγραψαν επίσης μεγάλες πωλήσεις. Η Dell, η Hewlett Packard Enterprise και η Super Micro Computer σημείωσαν πτώση τουλάχιστον 5,8%. Η Oracle, μέρος της τελευταίας πρωτοβουλίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη, υποχώρησε κατά 14%.

Για την Nvidia, η ζημιά ήταν υπερδιπλάσια από τη διαγραφή των 279 δισ. δολαρίων που σημείωσε η εταιρεία τον Σεπτέμβριο, η οποία ήταν τότε η μεγαλύτερη απώλεια κεφαλαιοποίησης σε μία μόνο ημέρα στην ιστορία, ξεπερνώντας την απώλεια των 232 δισ. δολαρίων της Meta το 2022. Πριν από αυτό, η πιο μεγάλη πτώση ήταν τα 182 δισ. δολάρια που έχασε η Apple το 2020.

Η βουτιά της Nvidia είναι υπερδιπλάσια της κεφαλαιοποίησης της Coca-Cola και της Chevron και υπερβαίνει την κεφαλαιοποίηση τόσο της Oracle όσο και του Netflix.

Η καθαρή περιουσία του διευθύνοντος συμβούλου Jensen Huang υπέστη επίσης τεράστιο πλήγμα, καθώς έχασε περίπου 21 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes που υπολογίζει τις περιουσίες σε πραγματικό χρόνο. Η κίνηση αυτή έριξε τον Huang στην 17η θέση της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων.

Ο ξαφνικός ενθουσιασμός γύρω από το DeepSeek κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ώθησε την εφαρμογή στο να ξεπεράσει το ChatGPT της OpenAI ως η δωρεάν εφαρμογή με τις περισσότερες λήψεις στις ΗΠΑ στο app store της Apple. Σημειώνεται επίσης ότι η ανάπτυξη του μοντέλου έρχεται παρά το πλήθος των πρόσφατων περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές τσιπ προς την Κίνα.

Ο επιχειρηματίας David Sacks, ο οποίος επιλέχθηκε από τον Τραμπ για να γίνει ο τσάρος του Λευκού Οίκου για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα, έγραψε στο X ότι το μοντέλο της DeepSeek «δείχνει ότι η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι πολύ ανταγωνιστική» και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δίκιο που ανακάλεσε το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. «Έχω εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ, αλλά δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε», έγραψε ο Sacks.

Η Nvidia είναι πλέον η τρίτη εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο, πίσω από την Apple και τη Microsoft.

