Ο ιδιοκτήτης του "OnlyFans", Λεονίντ Ράντβινσκι, πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 43 ετών

Ο Λεονίντ Ράντβινσκι, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας περιεχομένου για ενήλικες με την ονομασία "OnlyFans", πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 43 ετών.

Την είδηση ανακοίνωσε η εταιρεία σε δήλωσή της τη Δευτέρα.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Λίο Ράντβινσκι. Ο Λίο έφυγε από τη ζωή ειρηνικά, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο», δήλωσε εκπρόσωπος του OnlyFans. «Η οικογένειά του ζήτησε ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.»

Ο Leonid Radvinsky γεννήθηκε το 1982 στην Οδησσό της τότε Σοβιετικής Ένωσης (σημερινή Ουκρανία) και σε μικρή ηλικία μετανάστευσε με την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μεγάλωσε στο Σικάγο. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Northwestern, από όπου αποφοίτησε το 2002.

Ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα από νεαρή ηλικία στο διαδίκτυο, δημιουργώντας ιστοσελίδες και υπηρεσίες σχετικές με online περιεχόμενο. Το 2004 ίδρυσε την πλατφόρμα live streaming ενηλίκων MyFreeCams, που αποτέλεσε σημαντική πηγή εσόδων και τον καθιέρωσε στον χώρο της ψηφιακής ψυχαγωγίας.

Το 2018 απέκτησε την πλειοψηφία της εταιρείας Fenix International, που κατέχει το OnlyFans, και υπό την ηγεσία του η πλατφόρμα γνώρισε τεράστια ανάπτυξη, εξελισσόμενη σε παγκόσμιο φαινόμενο με εκατομμύρια δημιουργούς και χρήστες.

Ο Ράντβινσκι διατηρούσε χαμηλό δημόσιο προφίλ, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα, παρότι η περιουσία του έφτανε σε δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, είχε δραστηριότητα και στον χώρο των επενδύσεων μέσω venture capital, καθώς και φιλανθρωπική δράση, με δωρεές σε ανθρωπιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Πηγή: skai.gr

