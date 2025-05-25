OnlyFans: Ο ιδιοκτήτης σε συζητήσεις την πώληση του ιστότοπου έναντι ιλιγγιώδους ποσού

«It's Only Money»... Ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι, πρόκειται να πουλήσει την πλατφόρμα παροχής «καυτού περιεχομένου» έναντι του ιλιγγιώδους ποσού των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων (7,04 δισεκ. ευρώ).

Σύμφωνα με το Reuters και το Variety, ο Ραντβίνσκι βρίσκεται σε συνομιλίες για την πώληση του ιστότοπου, με επίκεντρο το ερωτικό περιερχόμενο, στην επενδυτική εταιρεία Forest Road Company με έδρα το Λος Άντζελες.

Η Forest Road Company διαθέτει ήδη ποικίλλες επενδύσεις στον κλάδο της ψυχαγωγίας.

«Οι συνομιλίες με την ομάδα των επενδυτών με επικεφαλής το Forest Road δεν είναι αποκλειστικές, και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε μπορεί να ολοκληρωθεί μια συμφωνία», διευκρινίζει το Variety.

Λεονίντ Ραντβίνσκι

Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας έκανε περιουσία ως ιδρυτής του ιστότοπου (επίσης για ενηλίκους) MyFreeCams, ο οποίος ξεκίνησε το 2004.

Το 2018, αγόρασε το 75% των μετοχών της μητρικής εταιρείας της OnlyFans, Fenix ​​International Ltd., από τους Βρετανούς ιδρυτές της, Τιμ Στόκελι και τον πατέρα του, Γκάι Στόκελι.

Η δημοφιλία της πλατφόρμας εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και το 2022, ο Ραντβίνσκι μπήκε στη λίστα του Forbes με τους Εβραίους δισεκατομμυριούχους.

Ενώ τυπικά το OnlyFans φιλοξενεί κάθε είδους δημιουργούς, είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστό για το πορνογραφικό του περιεχόμενο.

Πέρυσι, η διευθύνουσα σύμβουλος τoυ OnlyFans αποκάλυψε ότι η εταιρεία έχει καταβάλει 20 δισεκατομμύρια δολάρια στους δημιουργούς του από την ίδρυσή της πλατφόρμας το 2016.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Κέλι Μπλερ μιλούσε στο συνέδριο Bloomberg Screentime στο Λος Άντζελες όταν αποκάλυψε το απίστευτο ποσό.

«Η πορνογραφία είναι δωρεάν στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι πληρώνουν για την OnlyFans είναι επειδή θέλουν να αλληλεπιδράσουν με αυτούς τους συγκεκριμένους δημιουργούς», σημείωσε.

Συνέχισε: «Όλοι υποθέτουν ότι πρόκειται για σέξι περιεχόμενο. Κάποιο από αυτό το περιεχόμενο είναι σέξι περιεχόμενο και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό, είμαστε μια πλατφόρμα χωρίς αποκλεισμούς και είμαστε έτσι για κάποιο λόγο».

«Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τους δημιουργούς περιεχομένου για ενήλικες να έχουν έναν ασφαλή χώρο, να μπορούν να δημιουργούν έσοδα και επίσης να μπορούν να το κάνουν αυτό μαζί με άλλους δημιουργούς περιεχομένου».

«Είμαστε όλοι ενήλικοι, είμαστε όλοι μεγάλοι, μπορούμε όλοι να επιλέξουμε σε ποιο περιεχόμενο θα εγγραφούμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.