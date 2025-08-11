Ενα νεαρό «μοντέλο» του OnlyFans, ηλικίας μόλις 24 ετών, βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Η νεαρή Λίνα Μπίνα (Lina Bina), γνωστής και ως "Miss John Dough" στον χώρο της ερωτικής βιομηχανίας και των social media, πέθανε λίγες μέρες αφού είχε εξομολογηθεί στα social media ότι «περνούσε πολλά».

An adult film star has died at age 24 - just days after confessing she was “going through a lot”, according to authorities and social media. https://t.co/gjvH7L45m0 — Sky News Australia (@SkyNewsAust) August 11, 2025

«Λυπάμαι που έχω εξαφανιστεί, περνάω πολλά σκ*** αυτή την περίοδο », έγραψε η Μπίνα στην τελευταία της ανάρτηση στο X, την 1η Αυγούστου.

sorry i've been so ghost i'm going through a lot of shit rn 😔 — @imLinaBina (@missjohndough) August 1, 2025

Τα αίτια του θανάτου του 24χρονου μοντέλου δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί από την αστυνομία της Φλόριντα.

Πριν λίγες εβδομάδα, άλλη μία νεαρή πορνοστάρ συνάδελφος της Μπίνα – η Κάλιλι Πέητζ ( Kylie Page) πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, μέσα στο σπίτι της στο Λος Αντζέλες.



