Νεκρό νεαρό «μοντέλο» του OnlyFans – Το τελευταίο αινιγματικό post της 24χρονης Λίνα Μπίνα

«Λυπάμαι που έχω εξαφανιστεί, περνάω πολλά σκ*** αυτή την περίοδο », έγραψε η Μπίνα στην τελευταία της ανάρτηση στο X, την 1η Αυγούστου

lina bina

Ενα νεαρό «μοντέλο» του OnlyFans, ηλικίας μόλις 24 ετών, βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Η νεαρή Λίνα Μπίνα (Lina Bina), γνωστής και ως "Miss John Dough" στον χώρο της ερωτικής βιομηχανίας και των social media, πέθανε λίγες μέρες αφού είχε εξομολογηθεί στα social media ότι «περνούσε πολλά». 

«Λυπάμαι που έχω εξαφανιστεί,  περνάω πολλά σκ*** αυτή την περίοδο », έγραψε η Μπίνα στην τελευταία της ανάρτηση στο X, την 1η Αυγούστου.

Τα αίτια του θανάτου του 24χρονου μοντέλου δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί από την αστυνομία της Φλόριντα.

Πριν λίγες εβδομάδα, άλλη μία νεαρή πορνοστάρ συνάδελφος της Μπίνα – η Κάλιλι Πέητζ ( Kylie Page) πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, μέσα στο σπίτι της στο Λος Αντζέλες. 
 

