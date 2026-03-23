Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας, επενδυτής και προγραμματιστής, ιδιοκτήτης της γνωστής πλατφόρμας Onlyfans, Λεονίντ Ράντβινσκι, πέθανε στις 23 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 43 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Γεννήθηκε το 1982 στην Οδησσό της Ουκρανίας (τότε μέρος της Σοβιετικής Ένωσης). Σε μικρή ηλικία μετανάστευσε με την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εγκαταστάθηκαν στο Σικάγο. Από νωρίς έδειξε ενδιαφέρον για την τεχνολογία και το διαδίκτυο, σε μια περίοδο που το ίντερνετ άρχιζε να αναπτύσσεται ραγδαία.

Σπούδασε Οικονομικά στο Northwestern University, από όπου αποφοίτησε το 2002. Οι σπουδές του συνέβαλαν στη μετέπειτα επιχειρηματική του πορεία, συνδυάζοντας τεχνολογικές γνώσεις με οικονομική στρατηγική.

Επιχειρηματική πορεία

Ο Ράντβινσκι ξεκίνησε την καριέρα του στον χώρο των online επιχειρήσεων ήδη από την εφηβεία του, δημιουργώντας ιστοσελίδες και ψηφιακές υπηρεσίες. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας ενηλίκων, ιδρύοντας το 2004 την πλατφόρμα live streaming MyFreeCams.

Η επιτυχία αυτής της πλατφόρμας του απέφερε σημαντικά έσοδα και τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η εξαγορά και ανάπτυξη του OnlyFans

Το 2018 απέκτησε την πλειοψηφία της εταιρείας Fenix International, η οποία κατέχει το OnlyFans. Υπό την ηγεσία του, η πλατφόρμα γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, όταν πολλοί δημιουργοί στράφηκαν σε ψηφιακές πηγές εισοδήματος.

Το OnlyFans εξελίχθηκε σε μία από τις πιο κερδοφόρες πλατφόρμες συνδρομητικού περιεχομένου παγκοσμίως, επιτρέποντας σε δημιουργούς να κερδίζουν χρήματα απευθείας από τους συνδρομητές τους. Παρότι συνδέθηκε κυρίως με περιεχόμενο ενηλίκων, η πλατφόρμα επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς, όπως fitness, μουσική και lifestyle.

Περιουσία και επενδύσεις

Ο Ράντβινσκι έγινε δισεκατομμυριούχος χάρη στην επιτυχία του OnlyFans. Ήταν γνωστός για τη διανομή μεγάλων μερισμάτων από τα κέρδη της εταιρείας, ενώ παράλληλα δραστηριοποιήθηκε ως επενδυτής σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας.

Επίσης, είχε φιλανθρωπική δράση, με δωρεές σε οργανισμούς που σχετίζονται με την ιατρική έρευνα, την εκπαίδευση και την υποστήριξη κοινοτήτων.

Δημόσιο προφίλ και προσωπική ζωή

Παρά την τεράστια οικονομική του επιτυχία, διατηρούσε εξαιρετικά χαμηλό δημόσιο προφίλ. Σπάνια έδινε συνεντεύξεις και απέφευγε τη δημοσιότητα, κάτι που τον έκανε σχετικά «μυστηριώδη» φιγούρα στον επιχειρηματικό κόσμο.

Δεν ήταν γνωστά πολλά για την προσωπική του ζωή, καθώς επέλεγε να την κρατά μακριά από τα μέσα ενημέρωσης.

