Νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν o γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεύτερος γιος του δολοφονημένου αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επιλέχθηκε από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων ως νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας αργά το βράδυ της Κυριακής.

«Παρά τις οξείες συνθήκες πολέμου και τις άμεσες απειλές των εχθρών εναντίον αυτού του λαϊκού θεσμού, και παρά τον βομβαρδισμό των γραφείων της Γραμματείας της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, που είχε ως αποτέλεσμα να μαρτυρήσουν αρκετά μέλη του προσωπικού της και μέλη της ομάδας ασφαλείας της, η διαδικασία επιλογής και ανάδειξης της ηγεσίας του Ισλαμικού συστήματος δεν σταμάτησε ούτε για μια στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο παρουσιαστής μάλιστα αναφώνησε στη συνέχεια: «Αλλάχου Άκμπαρ, Αλλάχου Άκμπαρ, ο Χαμενεΐ είναι ο ηγέτης».

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν κάλεσε τον λαό να στηρίξει τη νέα ηγεσία, αφού όρισε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως τρίτο ανώτατο ηγέτη της χώρας, μετά τη δολοφονία του επί μακρόν ηγέτη Αλί Χαμενεΐ κατά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου.

Η Συνέλευση, με ανακοίνωσή της, κάλεσε τους Ιρανούς -ιδίως τους λόγιους, τους ακαδημαϊκούς και τις εθνικές ελίτ- να ορκιστούν πίστη στη νέα ηγεσία και να διατηρήσουν την ενότητα με βάση το Βελαγιάτ-ε Φακίχ, την αρχή της κηδεμονίας του ισλαμικού νομικού, που αποτελεί τη βασική θεοκρατική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται το πολιτικό σύστημα του Ιράν.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι στο Ιράν ο ανώτατος ηγέτης βρίσκεται πάνω από την εκλεγμένη κυβέρνηση, τον πρόεδρο και τους βασικούς κρατικούς θεσμούς, και έχει τον τελικό λόγο σε στρατό, ασφάλεια, δικαιοσύνη και στρατηγικές αποφάσεις.

Η Συνέλευση ανέφερε ότι συγκλήθηκε αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Χαμενεΐ, παρά τις δύσκολες συνθήκες πολέμου και τις άμεσες απειλές κατά των θεσμών της χώρας, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε κενό ηγεσίας στη χώρα και μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις, ανακοίνωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επελέγη με ομόφωνη ψήφο των μελών της για να γίνει ο τρίτος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την επανάσταση του 1979.

Αναμενόμενη διαδοχή

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν είχε θέσει ποτέ υποψηφιότητα για αξίωμα ούτε είχε τεθεί στην κρίση δημόσιας ψηφοφορίας μέχρι τώρα, όμως εδώ και δεκαετίες ήταν ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα στον εσωτερικό κύκλο του ανώτατου ηγέτη, καλλιεργώντας στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Αν και η κυρίαρχη ιδεολογία του Ιράν αποδοκιμάζει την αρχή της κληρονομικής διαδοχής, ο ίδιος διαθέτει ισχυρή στήριξη στους κόλπους των Φρουρών, καθώς και στο ακόμη επιδραστικό γραφείο του νεκρού πατέρα του, εξ ου και η επιλογή του.

Γνωρίζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για τη χώρα, ο 56χρονος Χαμενεΐ δεν είχε αναφερθεί ποτέ δημόσια στο παρελθόν στο ζήτημα της διαδοχής, καθώς η άνοδός του στη θέση του ανώτατου ηγέτη δημιουργεί ουσιαστικά μια δυναστεία που θυμίζει τη μοναρχία των Παχλαβί πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Μοτζτάμπα, μεσαίας βαθμίδας κληρικός, θεωρούνταν πάντως εδώ και καιρό από κύκλους του κυβερνώντος κατεστημένου του Ιράν πιθανός διάδοχος του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν κάλεσε τον ιρανικό λαό να διατηρήσει την ενότητά του και να ορκιστεί πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη, σύμφωνα με ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι η Συνέλευση έχει επιλέξει νέο ηγέτη μόνο μία φορά στο παρελθόν, από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, όταν ο Αλί Χαμενεΐ επιλέχθηκε εσπευσμένα μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Νωρίτερα ο αγιατολάχ Χοσεϊναλί Εσκεβαρί, μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, είχε αναφέρει πως το Ιράν θα συνεχίσει να έχει ως ηγέτη έναν Χαμενεΐ, υποδηλώνοντας ότι το θρησκευτικό συμβούλιο έχει ήδη εκλέξει ως νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας τον γιο του δολοφονηθέντος Αλί Χαμενεΐ.

Συγκεκριμένα, είχε πει ότι ο νέος ηγέτης έχει επιλεγεί και σύντομα θα ανακοινωθεί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Με την πλειοψηφία των ψήφων, έχει επιλεγεί το πρόσωπο που θα συνεχίσει την πορεία του Ιμάμη Χομεϊνί και την πορεία του μάρτυρα Ιμάμη Χαμενεΐ. Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί. Η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», ανέφερε ο Εσκεβαρί σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή. «Αν δεν πάρει την έγκρισή μας, δεν πρόκειται να μείνει για πολύ», είχε δηλώσει στο ABC News.

Πηγή: skai.gr

