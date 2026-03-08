Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε την Κυριακή ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει εκεχειρία, προσθέτοντας ότι οι «επιτιθέμενοι» πρέπει να τιμωρηθούν, υποδηλώνοντας ότι το Ιράν είναι αποφασισμένο να αντισταθεί στην αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική πίεση.
«Αν ο εχθρός μάς επιτεθεί από οποιαδήποτε χώρα, η Τεχεράνη θα απαντήσει αποφασιστικά», δήλωσε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.
Ο Γκαλιμπάφ προειδοποίησε εκ νέου ότι εάν ο εχθρός «πλήξει τις υποδομές του Ιράν, θα πλήξουμε χωρίς καθυστέρηση τις δικές τους υποδομές σε απάντηση».
