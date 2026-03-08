Το Ιράν θα συνεχίσει να έχει ως ηγέτη έναν Χαμενεΐ, δήλωσε την Κυριακή ο αγιατολάχ Χοσεϊναλί Εσκεβαρί, μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με το Reuters, υποδηλώνοντας ότι το θρησκευτικό συμβούλιο εξέλεξε ως νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας τον γιο του δολοφονηθέντος Αλί Χαμενεΐ.

Πρόσθεσε ότι ο νέος ηγέτης έχει επιλεγεί και σύντομα θα ανακοινωθεί, πρόσθεσε ο Εσκεβαρί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Με την πλειοψηφία των ψήφων, έχει επιλεγεί το πρόσωπο που θα συνεχίσει την πορεία του Ιμάμη Χομεϊνί και την πορεία του μάρτυρα Ιμάμη Χαμενεΐ. Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί. Η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», ανέφερε ο Εσκεβαρί σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο γραμματέας της Συνέλευσης, Χοσεϊνί Μπουσεχρί, θα ανακοινώσει τον διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης και ένας ακόμη κληρικός, ο Αχμάντ Αλαμολχοντά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή. «Αν δεν πάρει την έγκρισή μας, δεν πρόκειται να μείνει για πολύ», δήλωσε στο ABC News.

Πηγή: skai.gr

