Της Έλενας Γαλάρη

Ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας ανακρίτριας βρίσκονται οι 22 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Νωρίς το πρωί, οι 22 συλληφθέντες έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά με καράβι από την Κρήτη και από εκεί οδηγήθηκαν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση

Άμεση συνέργεια σε απάτη

Οι κατηγορούμενοι θα λάβουν προθεσμία να απολογηθούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.