Αμερικανός καρδινάλιος εξανέστη με βίντεο του Λευκού Οίκου για τον πόλεμο στο Ιράν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο αμερικανός καρδινάλιος Μπλέιζ Σούπιτς χαρακτήρισε «αποκρουστικό» και «τρομακτικό» ένα βίντεο μοντάζ του Λευκού Οίκου που αναμειγνύει σκηνές από χολιγουντιανές ταινίες με πραγματικές εικόνες πληγμάτων κατά του Ιράν.

Ο καρδινάλιος επισήμανε ότι ο πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και δεινά, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βιντεοπαιχνίδι.

Το βίντεο διάρκειας 42 δευτερολέπτων δημοσιεύτηκε μέσω της πλατφόρμας X, με το μήνυμα «Η δικαιοσύνη α λα αμερικανικά», παρουσιάζοντας σκηνές ηρωισμού και αληθινά στρατιωτικά πλήγματα.

Ο Αμερικανός καρδινάλιος Μπλέιζ Σούπιτς χαρακτήρισε «αποκρουστικό» και «τρομακτικό» ένα βίντεο μοντάζ του Λευκού Οίκου που ανακατεύει αποσπάσματα χολιγουντιανών ταινιών με πραγματικές εικόνες πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

«Ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν ένα βιντεοπαιγνίδι, αυτό είναι αποκρουστικό», δήλωσε χθες, Σάββατο, ο καρδινάλιος μέσω του ιστότοπου της έδρας της αρχιεπισκοπής του Σικάγο, όπου είναι αρχιεπίσκοπος.

Στο βίντεο αυτό των 42 δευτερολέπτων που δημοσιοποιήθηκε προχθές, Παρασκευή, μέσω του X με υπότιτλο «Η δικαιοσύνη α λα αμερικανικά», ηρωικές χολιγουντιανές σκηνές εναλλάσσονται με εικόνες που μεταδίδονται από τον αμερικανικό στρατό και δείχνουν αληθινά πλήγματα σε διάφορους στόχους.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Πρόκειται για μια «τρομακτική αναπαράσταση», την ώρα που «περισσότεροι από 1.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά του Ιράν» έχουν σκοτωθεί από αμερικανικούς και ισραηλινούς πυραύλους, εξανίσταται ο Αμερικανός καρδινάλιος.

«Η κυβέρνησή μας αντιμετωπίζει τα δεινά του ιρανικού λαού ως σκηνικό για τη δική μας διασκέδαση, σαν να επρόκειτο για ένα νέο περιεχόμενο που σκρολάρεις περιμένοντας τη σειρά σου στην ουρά ενός σούπερ-μάρκετ», πρόσθεσε.

«Χάνουμε την ανθρωπιά μας, όταν μας συναρπάζει η καταστροφική εξουσία των ενόπλων δυνάμεών μας», προειδοποίησε.

«Ξέρω ότι ο αμερικανικός λαός αξίζει κάτι καλύτερο απ' αυτό», έγραψε ακόμα.

Η αρχιεπισκοπή του Σικάγο είναι μία από τις μεγαλύτερες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.