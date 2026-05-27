Έλι Μπάμπερ: Μίλησε για τον ρόλο της ως Κέιτ Μος στην ταινία «Moss & Freud»

Η Έλι Μπάμπερ δήλωσε ότι το supermodel και σχεδιάστρια Κέιτ Μος είναι «αινιγματικός ανθρώπος» και τόνισε ότι ήταν «πραγματικά ενδυναμωτικό» που την υποδύθηκε σε κινηματογραφικό έργο. Η Αγγλίδα ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως Κέιτ Μος σε βιογραφική δραματική ταινία, την οποία έχει αναλάβει ως εκτελεστικη παραγωγός το μοντέλο.

Η ταινία Moss & Freud εξερευνά την απίθανη φιλία της Κέιτ Μος με τον διάσημο Βρετανό ζωγράφο Λούσιαν Φρόιντ. Η Μπάμπερ επαίνεσε το supermodel για τον «τόσο απίστευτο» τρόπο που τα κατάφερνε μπροστά στο κοινό. Η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο PA ανέφερε: «Το βρήκα πραγματικά ενδυναμωτικό να υποδύομαι την Κέιτ, γιατί, για μένα, είναι μια ιστορία ενηλικίωσης μιας γυναίκας που μπαίνει στη μητρότητα».

«Ένιωσα ότι πραγματικά έκανα χρήση της δύναμής μου και μπόρεσα να καταλάβω ότι η Κέιτ είναι πολύ καλή στο να αντιδρά και να είναι μια πραγματικά σίγουρη στη λήψη αποφάσεων».

Η σταρ της πασαρέλας, η οποία είναι μια από τις πιο φωτογραφημένες γυναίκες στον κόσμο, ξεκίνησε τη φιλία της με τον Φρόιντ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού τη σύστησε στον καλλιτέχνη η κόρη του Μπέλα, η οποία είναι σχεδιάστρια μόδας.

Ο Φρόιντ, ο οποίος πέθανε το 2011 σε ηλικία 88 ετών, συνεργάστηκε με την Κέιτ Μος για μια περίοδο εννέα μηνών για να δημιουργήσει έναν πίνακα που την απεικονίζει ενώ ήταν 28 ετών και έγκυος, με τίτλο «Γυμνό Πορτρέτο» (2002).

«Νομίζω ότι (η ταινία) μιλάει για κάθε είδους πτυχές μιας δημιουργικής βιομηχανίας και την ευάλωτη θέση που βάζεις τον εαυτό σου όταν βρίσκεσαι στο προσκήνιο ή σε έναν κόσμο που είναι αντιμέτωπος με το κοινό» ανέφερε η Έλι Μπάμπερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.