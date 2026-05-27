Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι περισσότερες από τις «στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν καταστραφεί» και το πυρηνικό του πρόγραμμα «έχει πάει πίσω χρόνια».



«Η δομή του κακού που έχτισε το καθεστώς του αγιατολάχ έχει ραγίσει σημαντικά και το μέλλον και η σταθερότητά του περιβάλλεται από αβεβαιότητα», λέει ο Ζαμίρ στην τελετή εγκαινίων του αεροσκάφους.



«Οι ηγέτες του καταδιώκονται, οι περισσότερες από τις στρατιωτικές του δυνατότητες έχουν καταστραφεί, το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει καθυστερήσει χρόνια», προσθέτει. «Η οικονομία του καταρρέει και οι πολίτες του δεν έχουν ακόμη κατανοήσει την κλίμακα της καταστροφής που τους έχουν επιφέρει οι εξτρεμιστές ηγέτες τους».



«Ακόμα και αυτή την ώρα, η αεροπορία βρίσκεται στους ουρανούς - τα αεροσκάφη και το προσωπικό της επιχειρούν από αέρος και από εδάφους, χτυπώντας τη Χεζμπολάχ με ισχύ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα νέα KC-46 παρέχουν «περισσότερα καύσιμα, περισσότερο ωφέλιμο φορτίο, μεγαλύτερη εμβέλεια».

Το Ισραήλ έπληξε 150 θέσεις της Χεζμπολάχ μέσα σε μία ημέρα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε περισσότερες από 150 «θέσεις της Χεζμπολάχ» το τελευταίο 24ωρο.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν σε περιοχές της Τύρου και της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, καθώς και την κοιλάδα Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο.

Το Ισραήλ εξέδωσε την Τρίτη απειλές αναγκαστικού εκτοπισμού για περίπου 50 πόλεις και χωριά του Λιβάνου. Νωρίτερα, επανέλαβε απειλή αναγκαστικού εκτοπισμού για τη Ναμπατίγια, καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν αμέσως βόρεια του ποταμού Ζαχράνι.

Κατά τις επιθέσεις αυτές σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν δεκάδες Λιβανέζοι άμαχοι, με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για «σφαγές».

בצור, בנבטיה ובבקעא: צה"ל תקף לאורך היממה האחרונה יותר מ-150 תשתיות טרור ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה



צה"ל ממשיך לתקוף תשתיות טרור ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה pic.twitter.com/cjACkAlR0l — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 27, 2026

