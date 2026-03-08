Ποιος είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Δεν πέρασαν ούτε δέκα ημέρες από τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων όρισε το πρόσωπο που θα είναι ο διάδοχός του.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, είναι από σήμερα ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ.

Ο 56χρονος δεν έχει ποτέ υποβάλει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, αλλά εδώ και δεκαετίες ασκεί σημαντική επιρροή στο εσωτερικό του Ιράν, καλλιεργώντας στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Τα τελευταία χρόνια, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε αναδειχθεί ως ο κορυφαίος υποψήφιος για τη διαδοχή του πατέρα του. Η άνοδός του στην εξουσία σηματοδοτεί ότι οι πιο σκληροπυρηνικές φατρίες του ιρανικού κατεστημένου διατηρούν την εξουσία και θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ στο βραχυπρόθεσμο μέλλον.

Κατηγορίες

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, αντίπαλοι στο εσωτερικό του Ιράν αλλά και από το εξωτερικό έχουν συνδέσει το όνομα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Το μεταρρυθμιστικό στρατόπεδο εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας τον κατηγόρησε αρχικά για παραβίαση των εκλογών και χρήση της παραστρατιωτικής δύναμης Basij των Φρουρών της Επανάστασης για την καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών κατά τη διάρκεια του Πράσινου Κινήματος του 2009, το οποίο σχηματίστηκε μετά την επανεκλογή του λαϊκιστή πολιτικού Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ως προέδρου σε μια αμφιλεγόμενη ψηφοφορία.

Από τότε, οι δυνάμεις Basij βρίσκονται στο επίκεντρο της καταστολής του καθεστώτος κατά των πολλαπλών κυμάτων διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση αυτό που συνέβη πριν από δύο μήνες, όταν, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν χιλιάδες άτομα, κυρίως τις νύχτες της 8ης και 9ης Ιανουαρίου.

Μεσαίας βαθμίδας κληρικός

Ο Χαμενεΐ άρχισε να αναπτύσσει στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης από τα νεανικά του χρόνια, όταν υπηρέτησε στο Τάγμα Χαμπίμπ κατά τη διάρκεια πολλαπλών επιχειρήσεων στον πόλεμο Ιράν - Ιράκ της δεκαετίας του 1980. Αρκετοί από τους συντρόφους του, συμπεριλαμβανομένων και άλλων κληρικών, κατέλαβαν ηγετικές θέσεις στον μηχανισμό ασφάλειας και πληροφοριών της τότε νεοσύστατης Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος υπόκειται σε αμερικανικές και δυτικές κυρώσεις, έχει επίσης δημιουργήσει μια οικονομική αυτοκρατορία με περιουσιακά στοιχεία σε πολλές χώρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα δυτικών μέσων ενημέρωσης.

Το όνομά του δεν φαίνεται να εμφανίζεται σε καμία από τις φερόμενες συναλλαγές, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες έχει μετακινήσει δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των ετών μέσω ενός δικτύου συνεργατών που συνδέονται με το ιρανικό κατεστημένο.

Το Bloomberg συνέδεσε τον Χαμενεΐ με τον Αλί Ανσάρι, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας στα τέλη του περασμένου έτους, μετά την αναγκαστική διάλυση της τράπεζας Bank Ayandeh από το κράτος, λόγω χρεοκοπίας που προκλήθηκε από τη χορήγηση δανείων σε ανώνυμους εμπιστευματοδόχους και τη συσσώρευση τεράστιων χρεών.

Η διάλυση της τράπεζας συνέβαλε στην αύξηση του ήδη ανεξέλεγκτου πληθωρισμού στο Ιράν, φέρνοντας τους Ιρανούς σε κατάσταση ακόμη μεγαλύτερης φτώχειας, καθώς οι ζημιές έπρεπε να αποζημιωθούν εν μέρει με δημόσια κεφάλαια.

Ούτε ο Χαμενεΐ ούτε ο Ανσάρι έχουν αναφερθεί δημοσίως στις σχέσεις τους και στις κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης την αγορά πολυτελών ακινήτων σε ευρωπαϊκές χώρες.

Τα θρησκευτικά προσόντα του Χαμενεΐ έχουν επίσης αποτελέσει θέμα διαμάχης, καθώς είναι χοτζατολεσλάμ, ένας κληρικός μεσαίου επιπέδου, και όχι αγιατολάχ, που είναι υψηλότερος βαθμός. Ωστόσο, ούτε ο πατέρας του ήταν αγιατολάχ όταν ανέλαβε την ηγεσία της χώρας το 1989, και ο νόμος τροποποιήθηκε για να τον εξυπηρετήσει, οπότε μια παρόμοια συμβιβαστική λύση προφανώς να είναι δυνατή και για τον ίδιο.









Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.