Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο ηγέτης του Ιράν που μπήκε στο στόχαστρο ΗΠΑ και Ισραήλ πριν ακόμα επιλεγεί

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο τρίτος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν μετά την επανάσταση του 1979, είχε μπει στο στόχαστρο των ΗΠΑ και του Ισραήλ πριν ακόμα επιλεγεί ως διάδοχος του πατέρα του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μόλις προ μερικών ημερών είχε δηλώσει ότι θα θεωρούσε την ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη «απαράδεκτη» εξέλιξη.

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτη επιλογή για μένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», είχε δηλώσει ο Τραμπ στο Axios την Πέμπτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του ηγέτη που θα ήθελε να δει στο τιμόνι του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο CNN την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι δεν τον απασχολεί αν το Ιράν γίνει δημοκρατικό κράτος. «Λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ηγέτης που θα είναι δίκαιος και έντιμος. Να κάνει εξαιρετική δουλειά. Να φέρεται καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, και να φέρεται καλά και στις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής - είναι όλες εταίροι μας», είχε δηλώσει.

Ερωτηθείς αν θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο να υπάρχει θρησκευτικός ηγέτης στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Μπορεί και να ήμουν, ναι. Δηλαδή, εξαρτάται από το ποιο είναι το πρόσωπο. Δεν έχω πρόβλημα με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Συνομιλώ με πολλούς θρησκευτικούς ηγέτες και είναι φανταστικοί».

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, ορκίστηκε την Κυριακή να στοχοποιήσει όποιον διαδεχθεί τον εκλιπόντα αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέγοντας ότι «το μακρύ χέρι του Κράτους του Ισραήλ θα συνεχίσει να καταδιώκει τον διάδοχο και όποιον επιχειρήσει να τον διορίσει».

«Αμφιβάλλω αν ο ιρανικός λαός θέλει να αντικαταστήσει έναν αγιατολάχ με έναν άλλον αγιατολάχ», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN την Κυριακή.



