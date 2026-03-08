Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν το αρχηγείο της Αεροδιαστημικής Δύναμης του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε το αρχηγείο της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης στην καρδιά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το εν λόγω αρχηγείο χρησιμοποιούνταν ως το κύριο κέντρο διοίκησης και ελέγχου των αεροπορικών δυνάμεων του καθεστώτος του Ιράν.

Η διοίκηση της μονάδας βαλλιστικών πυραύλων, του συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων μονάδων αυτής της δύναμης επιχειρούσε από αυτό το αρχηγείο, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση των IDF, ενώ προστίθεται ότι το αρχηγείο ήταν υπεύθυνο για τη σύνταξη της επιχειρησιακής εικόνας καθώς και για τον σχεδιασμό επιθέσεων κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής.

Οι IDF επεσήμαναν ακόμη ότι κανένα μέρος των συστημάτων εκτόξευσης που απειλούν το Ισραήλ δεν είναι ασφαλές.

⭕️ The IDF can now reveal that the IRGC’s Air Force Headquarters, the main command-and-control center used to direct the regime’s air force activity, was targeted during wide-scale IDF strikes on dozens of Iranian terror regime targets. pic.twitter.com/7fJCoVi5Hh — Israel Defense Forces (@IDF) March 8, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.