Η «Evita» επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ το 2027 με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ

Οι ημερομηνίες και το θέατρο που θα φιλοξενήσει την αναβίωση του θρυλικού μιούζικαλ «Evita» στο Μπρόντγουεϊ, σε σκηνοθεσία του Τζέιμι Λόιντ (Jamie Lloyd) και με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη Ρέιτσελ Ζέγκλερ (Rachel Zegler) ανακοινώθηκαν.

Όπως έγινε γνωστό από τους παραγωγούς, οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν στο θέατρο Winter Garden το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2027, ενώ η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027.

Η λονδρέζικη παραγωγή του αριστουργήματος των Τιμ Ράις (Tim Rice) και Άντριου Λόιντ Γουέμπερ (Andrew Lloyd Webber) μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη μετά την άκρως επιτυχημένη πορεία της στο West End το 2025, όπου απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και δύο Βραβεία Olivier.

Η «Evita» θα πάρει τη σκυτάλη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράστασης «Much Ado About Nothing» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, επίσης σε σκηνοθεσία του Λόιντ, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Οκτωβρίου για περιορισμένο αριθμό 10 εβδομάδων.

Η Ζέγκλερ θα ενσαρκώσει ξανά την εμβληματική Εύα Περόν (Eva Perón). Ωστόσο, λόγω των μεγάλων απαιτήσεων του ρόλου, ορισμένες από τις παραστάσεις θα αναλάβει μία άλλη ηθοποιός, το όνομα της οποίας αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, όπως και το υπόλοιπο καστ μαζί με τους συντελεστές της δημιουργικής ομάδας.

Σύμφωνα με την σύνοψη του έργου, «κινούμενη από αμείωτη φιλοδοξία και πάθος, η Eva Perón κατάφερε να ξεφύγει από τη φτώχεια και να γίνει η πιο ισχυρή γυναίκα της Λατινικής Αμερικής. Φάρος ελπίδας για μερικούς και απειλή για άλλους, το άστρο της έλαμψε εκτυφλωτικά καθώς κατέκτησε την καρδιά ενός ολόκληρου έθνους διχάζοντας την ίδια στιγμή την ψυχή του».

Σύμφωνα με το Deadline, την παραγωγή υπογράφουν ο Τζέιμι Λόιντ για την Jamie Lloyd Company και ο Μάικλ Χάρισον (Michael Harrison) για την Lloyd Webber Harrison Musicals σε συνεργασία με τη LW Entertainment.

