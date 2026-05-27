Ηράκλειο: Αυτοψία σε έργα πραγματοποιεί η Λίνα Μενδώνη

Αυτοψία στα εκτελούμενα έργα στο τμήμα της τάφρου Σαμπιονάρα-Μπέμπο-Αγ. Φραγκίσκου (γήπεδα τένις) πραγματοποιεί η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία βρίσκεται από χθες, Τρίτη 26 Μαϊου, στην Κρήτη για πολυήμερη επίσκεψη.

Η κ. Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό και στελέχη της αυτοδιοίκησης, είδε από κοντά την πορεία των έργων και επανέλαβε πως μεταξύ του υπουργείου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπάρχει άριστη συνεργασία.

Σε ό,τι αφορά τα Ενετικά Τείχη ανέφερε ότι μία μικρή καθυστέρηση περίπου 55 ημερών που καταγράφεται «δεν δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία», σχολιάζοντας ότι η πρώτη φάση -που σχετίζεται με τη Σαμπιονάρα- θα αποδοθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 2026 και ακολούθως στις αρχές του 2027 και το υπόλοιπο τμήμα.

Για τα Νεώρια, η υπουργός Πολιτισμού σημείωσε ότι έχουν ενταχθεί κανονικά, «επομένως έχουμε διασφαλισμένη τη χρηματοδότησή τους, που είναι λίγο περισσότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ».

Για το ζήτημα της στάθμευσης πέριξ των Ενετικών Τειχών ξεκαθάρισε ότι συνολικά σε ό,τι αφορά τη χώρα «οι χώροι πέριξ των μνημείων δεν είναι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων». «Πρέπει να βρεθούν άλλες διέξοδοι» και πάντως η τάφρος πρέπει να αποδοθεί στην πόλη «ως ένας χώρος ελεύθερος και όχι ως ένας χώρος στάθμευσης», τόνισε.

Επίσης, επισκέφθηκε τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, όπου εκτελείται το μεγάλο έργο της στερέωσης και αποκατάστασης. Εκεί την υποδέχθηκε ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ευγένιος. Αναφερόμενη στο έργο, η κ. Μενδώνη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον ρυθμό με τον οποίο υλοποιείται. «Το έργο εκτελείται εντός χρονοδιαγραμμάτων, η ολοκλήρωσή του με βάση το τεχνικό του δελτίο προβλέπεται για τον Δεκέμβρη του 2027. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι απολύτως εφικτό», επεσήμανε.

Ο κ. Αρναουτάκης εξέφρασε και εκείνος την ικανοποίησή του και για την πορεία των εργασιών, αλλά και για τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι θα γίνει προσπάθεια ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μηνά, που αποτελεί σημείο αναφοράς για όλο το νησί και τους Κρητικούς, να παραδοθεί όσο το δυνατόν συντομότερα.

Ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης σημείωσε ότι πρόκειται για ένα έργο που είχαν οραματιστεί χρόνια πριν και το οποίο «παίρνει σάρκα και οστά» για να «αποδοθεί στον τόπο και στους ανθρώπους του» και βέβαια να παραδοθεί «όπως αρμόζει στις επόμενες γενιές».

Και ο κ. Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στη συνέργεια μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Ηρακλείου, που επιτρέπει, όπως τόνισε, «να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για αποτελέσματα τα οποία ήδη φαίνονται, αλλά πολύ περισσότερο θα φανούν στο επόμενο χρονικό διάστημα».

Το απόγευμα η κ. Μενδώνη θα μεταβεί στον Αρχαιολογικό Χώρο Μαλίων, στην έναρξη των εκδηλώσεων του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Αύριο, Πέμπτη 28 Μαΐου, στις 10:00 θα επισκεφθεί τον Αρχαιολογικό Χώρο Κνωσού. Το απόγευμα οι εορτασμοί θα συνεχιστούν στις Επάνω Αρχάνες, στο Συγκρότημα ΔΙΑΣ και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 29 Μαΐου, στις 10:00, στον Αρχαιολογικό Χώρο Ζωμίνθου, όπου η κ. Μενδώνη θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία.

Επίσης την Παρασκευή, στη Ζώμινθο θα γίνουν χαιρετισμοί από τον πρώην αναπληρωτή γενικό διευθυντή της UNESCO, Ernesto Ottone Ramírez, τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, τον δήμαρχο Ανωγείων, Σωκράτη Κεφαλογιάννη, την πρόεδρο του ICOMOS, Teresa Patricio, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο, και την πρέσβειρα Καλής Θελήσεως για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.