Κίνα: Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην παγκόσμια τάξη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ δήλωσε την Τετάρτη ότι «το σημερινό διεθνές τοπίο υφίσταται τις πιο σύνθετες και βαθιές αλλαγές από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», προειδοποιώντας ότι «οι σκοποί και οι αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ αγνοούνται» και ότι «τα θεμέλια των διεθνών σχέσεων βρίσκονται υπό πίεση».

Μιλώντας σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, η Μάο αναφέρθηκε σε συνεδρίαση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της οποίας προήδρευσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι, στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη.

Η Κίνα, η οποία ασκεί αυτόν τον μήνα την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου, συγκάλεσε τη συνεδρίαση με θέμα την ενίσχυση του διεθνούς συστήματος με επίκεντρο τον ΟΗΕ. Η Μάο δήλωσε ότι ο Ουάνγκ πρότεινε πέντε μέτρα που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας, της αναπτυξιακής συνεργασίας, της παγκόσμιας διακυβέρνησης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.



