Γαλλία: Το συμβάν με το ρωσικό drone στη Ρουμανία αντανακλά τη ρωσική απειλή 

Το περιστατικό με ρωσικό drone που έπληξε δεκαώροφη πολυκατοικία στη νοτιοανατολική πόλη Γκαλάτσι στη Ρουμανία καταδεικνύει ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Μπενζαμέν Αντάντ.

Το drone έπληξε την πολυκατοικία κατά τη διάρκεια ρωσικής νυχτερινής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία.

«Η Ρωσία δεν επιτέθηκε μόνο στην Ουκρανία, αλλά απείλησε και την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Ρωσικό drone συνετρίβη ξανά χθες το βράδυ στη Ρουμανία, συνιστώντας απειλή λόγω της παρεμβολής του», δήλωσε ο Αντάντ στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RMC.

«Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι έχουμε γαλλικά στρατεύματα σταθμευμένα στη Ρουμανία στο πλαίσιο των επιχειρήσεων καθησυχασμού του ΝΑΤΟ, ακριβώς για να δείξουμε τη στήριξή μας στην κυριαρχία των εταίρων μας στην Ευρώπη», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

