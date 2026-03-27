O Ερντογάν ποντάρει ξανά στη διπλωματία της κρίσης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Άγκυρα επιδιώκει να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στην κρίση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, παρουσιάζοντας την Τουρκία ως ηγεμονική δύναμη στην περιοχή.

Η Τουρκία τοποθετείται κατά της ρητορικής μίσους και της υποκίνησης πολέμου, προωθώντας μια ειρηνευτική διαδικασία με τραπέζι διαπραγματεύσεων, αναφερόμενη στη διπλωματική εμπειρία της με τη Ρωσία και την Ουκρανία το 2022.

Αν και δεν παίρνει ρητή θέση υπέρ ή κατά του Ιράν ή των ΗΠΑ, η Άγκυρα χαρακτηρίζει το Ισραήλ ως τον κύριο εχθρό, με έντονη ρητορική εναντίον του Τελ Αβίβ.

Από την έναρξη της σύρραξης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, η Άγκυρα δεν θέλησε να πάρει συγκεκριμένη θέση κατά του Ιράν ή κατά των ΗΠΑ. Ο κύριος εχθρός ήταν το Ισραήλ. Πέρα από την έντονη ρητορική της κατά του Τελ Αβίβ, που αποτελεί συνέχεια της Γάζας, η Άγκυρα πρόβαλλε ως μόνη λύση για την κρίση με το Ιράν μια ειρηνευτική διαδικασία, ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων όπως εκείνο που έστησε η Άγκυρα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη το καλοκαίρι του 2022.

Πηγή: Deutsche Welle

Ερντογάν: Η Τουρκία στο πλευρό των συμμάχων τηςΗ διπλωματία που διεξάγει τώρα η Άγκυρα με στόχο την ειρηνευτική διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν προβάλλει την Τουρκία ως μια χώρα που θα μπορούσε να καταστεί ηγεμονική δύναμη στην περιοχή, μια περιοχή που περιλαμβάνει πολλά μουσουλμανικά κράτη και προστατεύει τις αρχές του Ισλάμ. Μιλώντας χθες σε μεγάλη εκδήλωση στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε σε μια Τουρκία που θα σταθεί στο πλευρό των συμμάχων της χωρίς διακρίσεις μεταξύ των αδελφών και των γειτόνων της και χωρίς να μένει άπραγη ενώ τα αδέλφια της υποφέρουν», είπε ο Τούρκος πρόεδρος. «Απορρίπτουμε οποιαδήποτε ενέργεια ή λόγο που θα τροφοδοτούσε την εχθρότητα μεταξύ αδελφών λαών ή θα υποστήριζε τα σχέδια του Σιωνισμού “διαίρει και βασίλευε”, που στοχεύουν την περιοχή μας», είπε, υποσχόμενος ότι μόλις σταματήσει ο θανατηφόρος θόρυβος των βομβών και των πυραύλων «θα ζήσουμε ξανά μαζί σε αυτήν την περιοχή».Στην ίδια ομιλία, ο πρόεδρος Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι η Τουρκία δεν θα «ενδώσει στη ρητορική μίσους και την υποκίνηση πολέμου και δεν θα υποχωρήσει από την εξωτερική της πολιτική, η οποία επικεντρώνεται στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ηρεμία για όλους», είπε. Η Τουρκία δεν θα γονατίσει, είπε χαρακτηριστικά.Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση γύρω από τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν, τα σχέδια των Αμερικανών για το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή παραμένουν θολά, η Άγκυρα φαίνεται ότι εργάζεται για μια ειρηνευτική διαδικασία που μπορεί να την ενισχύσει ως ισχυρό μουσουλμανικό κράτος στην περιοχή, στην περίπτωση που το Ιράν απωλέσει την ισχύ του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Πακιστάν και η Τουρκία έχουν ήδη αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, μεταφέροντας μηνύματα προς την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον για μια λύση ειρήνης. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές ασφάλειας και διπλωματίας στην Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν, κατ’ αρχήν, δώσει τη συγκατάθεσή τους για το πλαίσιο διαμεσολάβησης, αυξάνοντας τις ελπίδες για την επίτευξη μιας «κατ’ αρχήν συμφωνίας» τις επόμενες «οκτώ έως δώδεκα ημέρες».

