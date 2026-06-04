Συναγερμός από τις μυστικές υπηρεσίες των Five Eyes: Κινέζοι πράκτορες στρατολογούν μέσω LinkedIn

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους στη συμμαχία ανταλλαγής πληροφοριών «Five Eyes» εξέδωσαν κοινή προειδοποίηση, την οποία χαρακτήρισαν πρωτοφανή, σχετικά με τις προσπάθειες κινεζικών μυστικών υπηρεσιών να στρατολογήσουν πηγές και συνεργάτες μέσω ιστοσελίδων επαγγελματικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, σε κοινή ανακοίνωση, το FBI, η βρετανική υπηρεσία ασφαλείας MI5 και οι υπηρεσίες εσωτερικών πληροφοριών της Αυστραλίας, του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας υποστήριξαν ότι οι κινεζικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν ολοένα και μεγαλύτερο εύρος επαγγελματικών δικτύων και διαδικτυακών πλατφορμών εύρεσης εργασίας για να προσεγγίζουν στελέχη κυβερνήσεων και ενόπλων δυνάμεων των χωρών της συμμαχίας «Five Eyes», καθώς και άτομα που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες ή ευαίσθητες πληροφορίες.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών του δικτύου «Five Eyes» προειδοποίησαν ότι Κινέζοι πράκτορες ακολουθούν επιθετική στρατηγική μέσω διαδικτυακής στρατολόγησης, εμφανιζόμενοι ως στελέχη ιδιωτικών συμβουλευτικών εταιρειών, think tanks ή εταιρειών ανθρώπινου δυναμικού και δημοσιεύοντας αγγελίες εργασίας για αναλυτές εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Η προειδοποίηση αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ανησυχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για την κινεζική κατασκοπεία, παρά τις προσπάθειες βελτίωσης των σχέσεων με το Πεκίνο τους τελευταίους μήνες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε τον περασμένο μήνα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, ενώ η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα την Κίνα.

Η κινεζική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί κινεζικής κατασκοπείας «εντελώς κατασκευασμένους» και «κακόβουλη συκοφαντία».

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας, στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως πολίτες των χωρών του δικτύου Five Eyes που διαθέτουν άδειες ασφαλείας, ιδιαίτερα όσοι εργάζονται στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας, των πληροφοριών και των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, προσεγγίζονται και άτομα με πιο έμμεση πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες, όπως ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε ερευνητικά ινστιτούτα.

Το FBI υποστήριξε ότι η Κίνα επιδεικνύει συστηματικά προθυμία να παρακάμπτει νόμους, κανόνες και διεθνή πρότυπα για την επίτευξη των στόχων των υπηρεσιών πληροφοριών της, χρησιμοποιώντας συχνά παραπλανητικές διαδικτυακές μεθόδους για την προσέγγιση ατόμων με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Οι υπηρεσίες αναφέρουν επίσης ότι Κινέζοι πράκτορες αναθέτουν σε ορισμένους από τους στόχους τους τη σύνταξη εκθέσεων και αναλύσεων, προσφέροντας αμοιβές από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες δολάρια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληρωμές γίνονται με κρυπτονομίσματα.

Η σχετική προειδοποίηση επισημαίνει ότι στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να ερωτηθεί για τα καθήκοντά του, τις δραστηριότητες της μονάδας του, τη βάση στην οποία υπηρετεί ή ακόμη και για πολεμικά πλοία. Οι υπηρεσίες του Five Eyes προειδοποιούν ότι έχουν ήδη εντοπιστεί άτομα που συμμετείχαν σε τέτοιες δραστηριότητες, γεγονός που οδήγησε σε ποινικές διώξεις, απώλεια θέσεων εργασίας και ανάκληση αδειών ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

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