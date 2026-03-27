Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βομβαρδίζουν εντατικά τις θέσεις εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν, πλήττοντας ορισμένες από αυτές επανειλημμένα στη διάρκεια του σχεδόν ενός μήνα πολέμου. Ωστόσο, οι ιρανικοί πύραυλοι συνεχίζουν να εκτοξεύονται.

Το Ιράν έχει μετατοπίσει τις εκτοξεύσεις βαθύτερα μέσα στο έδαφός του, χρησιμοποιώντας πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές και πρώην αξιωματικούς των ΗΠΑ, σημειώνει η Wall Street Journal.

Αλλαγή στρατηγικής

Αυτό συνέβη αφού τα αεροπορικά πλήγματα στις αρχές του πολέμου προκάλεσαν σημαντικές απώλειες σε ιρανικές βάσεις και κινητούς εκτοξευτές κοντά στις ακτές του Περσικού Κόλπου. Το Ιράν εκτοξεύει πλέον πολύ λιγότερους πυραύλους -περίπου δώδεκα την ημέρα- αλλά τους κατευθύνει σε λιγότερο προστατευμένους στόχους στο Ισραήλ και σε αραβικές χώρες του Κόλπου, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερες ζημιές.

Ακόμη και σε μικρούς αριθμούς, αυτά τα όπλα έχουν βοηθήσει την Τεχεράνη να πετύχει τους στόχους της -να παρατείνει τη σύγκρουση, να αυξήσει το οικονομικό κόστος για τις πετρελαιοεξαγωγικές χώρες του Κόλπου και τις ΗΠΑ, και να επιβιώσει ώστε να συνεχίσει να πολεμά.

«Δεν πραγματοποιούν πλέον τις μαζικές επιθέσεις που έκαναν τις πρώτες ημέρες, αλλά δεν χρειάζεται», δήλωσε ο στρατηγός εν αποστρατεία Τζόζεφ Βότελ, πρώην επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM). «Το μόνο που χρειάζεται πραγματικά είναι να περάσει κάτι, και έτσι πετυχαίνουν μεγάλο αποτέλεσμα με μικρό κόστος».

Η ανθεκτικότητα των ιρανικών πυραυλικών συστημάτων απέναντι στους συνεχιζόμενους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς αυξάνει το ενδεχόμενο ένας βασικός στόχος του πολέμου -να αποτρέψει το Ιράν από το να απειλεί τη Μέση Ανατολή με πυραύλους και drones- να μην επιτευχθεί, τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ (Trump) επιδιώκει έναν γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης τις επόμενες εβδομάδες.

Η παύση των εχθροπραξιών ενώ το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν έχει υποστεί ζημιές αλλά παραμένει σε λειτουργική κατάσταση θα του επέτρεπε να ανασυγκροτηθεί με την πάροδο του χρόνου, ανακτώντας πυραύλους από υπόγειες βάσεις και ξαναχτίζοντας εργοστάσια παραγωγής, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές.

«Αν διακόψεις τις επιχειρήσεις πρόωρα, τότε το καθεστώς ή οποιοδήποτε υπόλοιπο κράτος επιβιώσει, σχεδόν σίγουρα θα ανακτήσει αυτούς τους πυραύλους και τους εκτοξευτές σε ένα μεταπολεμικό σενάριο», δήλωσε ο Μπεχνάμ Μπεν Ταλεμπλού, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο Foundation for Defense of Democracies, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στην Ουάσινγκτον που τάσσεται υπέρ της ανατροπής της κυβέρνησης της Τεχεράνης.

Το στρατηγείο στη Γιαζντ

Η δυσκολία αντιμετώπισης της πυραυλικής ικανότητας της Τεχεράνης αποτυπώνεται στις συνεχιζόμενες αμερικανικές επιθέσεις στο στρατηγικό αρχηγείο πυραύλων Imam Hussein κοντά στην πόλη Γιαζντ, έναν σημαντικό κόμβο για τον πύραυλο Khorramshahr του καθεστώτος, ο οποίος φέρει ισχυρή κεφαλή και μπορεί να διανύσει πάνω από 1.200 μίλια.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Σάββατο η υπόγεια εγκατάσταση φαινόταν εν μέρει κατεστραμμένη, ενώ καπνοί υψώνονταν από τη βάση -αποτέλεσμα των πρόσφατων αμερικανικών πληγμάτων.

Αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έχουν επιτεθεί τουλάχιστον τρεις φορές στην εγκατάσταση που βρίσκεται σκαμμένη στα άνυδρα βουνά νότια της πόλης, μεταξύ των οποίων και μία φορά στην αρχή του πολέμου, όταν αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν κτίρια στην επιφάνεια και προκάλεσαν ζημιές στις εισόδους.

Δεν είναι σαφές αν το Ιράν έχει καταφέρει να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους από την Γιαζντ, αλλά τα επαναλαμβανόμενα πλήγματα επί αρκετές εβδομάδες υποδηλώνουν ότι βρίσκει τρόπους να προσαρμόζεται στην αεροπορική εκστρατεία ΗΠΑ – Ισραήλ, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

«Έχουν καταφέρει να αντέξουν την εκστρατεία βομβαρδισμών», δήλωσε η Νικόλ Γκραγιέφσκι, συνεργάτιδα του προγράμματος πυρηνικής πολιτικής στο Carnegie Endowment for International Peace. «Κάτι κάνουν που τους επιτρέπει να διατηρούν αυτές τις επιχειρήσεις», επεσήμανε.

Η Γιαζντ, μια απομονωμένη πόλη στην έρημο, περίπου 500 μίλια από τις ακτές, αποτελεί δύσκολο στόχο για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ιράν το περασμένο καλοκαίρι, το Ισραήλ επιχείρησε αρχικά να πλήξει την εγκατάσταση, σε μία από τις πιο βαθιές επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν. Ωστόσο, αμερικανικά ή ισραηλινά αεροσκάφη έχουν επιστρέψει στην εγκατάσταση τουλάχιστον δύο φορές από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι βομβαρδισμοί έχουν επιπτώσεις: το Ιράν αναβάθμισε την τελευταία έκδοση του πυραύλου Khorramshahr το 2017 με πιο σταθερό προωθητικό καύσιμο, μειώνοντας τον χρόνο προετοιμασίας για εκτόξευση. Ωστόσο, αρκετοί πύραυλοι έχουν εκραγεί κατά την εκτόξευση, απελευθερώνοντας τοξικά καύσιμα στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τα περιστατικά.

Και άλλες ιρανικές βάσεις έχουν δεχθεί επανειλημμένα πλήγματα. Στο Haji Abad, μια άλλη πυραυλική εγκατάσταση στο νότιο Ιράν, υπάρχουν ενδείξεις κλιμακούμενων αεροπορικών επιθέσεων επί αρκετές εβδομάδες.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ αναφέρουν πως έχουν πλήξει σημαντικά τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν.

Πολεμικά αεροσκάφη των δύο χωρών έχουν εντοπίσει τους κινητούς εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν και έχουν περιπολήσει πάνω από δεκάδες υπόγειες βάσεις. Βαριά βομβαρδιστικά έχουν πλήξει κάποιες εγκαταστάσεις, θάβοντας τα ιρανικά όπλα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το Ιράν να μην έχει τόσες ικανότητες πλέον για να εκτοξεύει εκατοντάδες πυραύλους και drones, όπως έκανε την πρώτη εβδομάδα του πολέμου.

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων του έχουν επίσης καταστραφεί και η αποκατάσταση των ζημιών του τεράστιου οπλοστασίου της Τεχεράνης είναι δύσκολη αποστολή.

Ο ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Μπραντ Κούπερ, ανώτατος διοικητής στην περιοχή, ανέφερε πως οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει 10.000 στόχους στο Ιράν και το Ισραήλ «χιλιάδες ακόμη», επισημαίνοντας ότι ο ρυθμός εκτόξευσης drones και πυραύλων από το Ιράν έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 90%.

Πάνω από τα δύο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων του Ιράν έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Η ικανότητά τους να επιτεθούν στις αμερικανικές δυνάμεις και στους γείτονες της περιοχής έχει μειωθεί δραστικά», ανέφερε και η Κεντρική Διοίκηση.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι έχει καταστρέψει ή θέσει εκτός λειτουργίας περίπου 330 από τους περίπου 470 κινητούς εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν. Περίπου οι μισοί από αυτούς τους εκτοξευτές καταστράφηκαν σε επιθέσεις, ενώ οι υπόλοιποι μισοί αχρηστεύτηκαν μετά την ισραηλινή επίθεση στις εισόδους των σηράγγων υπόγειων εγκαταστάσεων του Ιράν.

Το Ισραήλ εκτιμά πως το Ιράν διέθετε έως και 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει αποδείξει πως είναι σε θέση να εκτοξεύει πυραύλους τύπου Khorramshahr.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το Ιράν χτύπησε δύο ισραηλινές πόλεις, πιθανότατα με αυτό τον τύπο πυραύλων, οι οποίοι έχουν αρκετά μεγάλη εμβέλεια και είναι βασικά όπλα του οπλοστασίου του Ιράν.

Ο πύραυλος φέρει επίσης βαριές κεφαλές που εκτοξεύουν μικρές συστάδες πυρομαχικών σε ευρεία περιοχή.

Οι ιρανικοί πύραυλοι χτυπούν στόχους με μεγαλύτερη συχνότητα σε σύγκριση με τις αρχές της σύγκρουσης, σχολιάζει η Κέλι Γκριέκο, ανώτερη ερευνήτρια στο Stimson Center, ένα κέντρο μελετών της Ουάσιγκτον.

Αντί να χτυπά στρατιωτικούς στόχους, το Ιράν έχει στραφεί στο να χτυπά εγκαταστάσεις πετρελαίου, ξενοδοχεία και αστικές περιοχές, πρόσθεσε η ίδια.

«Αν πετύχουν κάποιον στόχο, ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος», τόνισε.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το Ιράν έχει ανεξάρτητες διοικήσεις που ελέγχουν τους πυραύλους σε όλη τη χώρα. Αν κάθε μια εκτοξεύει έναν ή δύο πυραύλους την ημέρα μπορεί να διατηρήσει τον τρέχοντα ρυθμό επιθέσεων.

«Το Ιράν είναι μια εξαιρετικά μεγάλη χώρα και κανείς δεν μπορεί να έχει παντού τα μάτια του στον ουρανό», ανέφερε ο Ταλ Ινμπάρ, ανώτερος ερευνητής στη Missile Defense Advocacy Alliance, ο οποίος εργάστηκε για δεκαετίες στα ισραηλινά συστήματα αεροπορικής άμυνας.

