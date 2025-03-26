Ο Ερντογάν κινείται επιφυλακτικά για να καταστείλει τις διαδηλώσεις και να κατευνάσει τις αγορές

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα δεν θα επιδεινωθούν και για να περιορίσει την πτώση των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, φαίνεται ότι τα καταφέρνει, παρά το γεγονός ότι η υπεράσπιση του εθνικού νομίσματος κόστισε στη χώρα σχεδόν 27 δισ. δολάρια σε αποθεματικά.

Εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι βγαίνουν καθημερινά στους δρόμους μετά τη σύλληψη του κύριου πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν και δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, την περασμένη Τετάρτη. Ωστόσο, οι διαδηλώσεις δεν έχουν φθάσει σε σημείο που να κινδυνεύει η θέση του Ερντογάν και οι αγορές ανέκαμψαν σημαντικά την Τρίτη, με τις τουρκικές μετοχές να σημειώνουν τα ισχυρότερα κέρδη παγκοσμίως.

Οι αρχές λένε ότι έχουν συλλάβει περισσότερα από 1.400 άτομα για «παράνομες» διαδηλώσεις. Παρόλα αυτά, η αστυνομία απέχει από μια σοβαρή καταστολή όπως στις διαδηλώσεις του 2013 που οδήγησε σε ευρεία διεθνή καταδίκη. Η κυβέρνηση ελπίζει τώρα ότι οι διαδηλώσεις θα χαλαρώσουν καθώς η χώρα οδεύει προς την εορτή Ιντ αυτό το Σαββατοκύριακο (Το Ιντ αλ-φιτρ ή Εΐντ αλ-φιτρ, που λέγεται συχνά και Ιντ, είναι μουσουλμανική εορτή που γίνεται μετά το τέλος του μήνα Ραμαντάν, του ισλαμικού ιερού μήνα της νηστείας), σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες των αγορών, ο Ερντογάν αναφέρθηκε αργά τη Δευτέρα στη δέσμευσή του στις φιλικές προς τους επενδυτές οικονομικές πολιτικές που υιοθέτησε μετά την επανεκλογή του το 2023, οι οποίες περιελάμβαναν αύξηση των επιτοκίων για την τιθάσευση του πληθωρισμού. Μια ημέρα αργότερα, ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, πρώην τραπεζίτης της Wall Street, δήλωσε στους επενδυτές σε τηλεφώνημα ότι θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να σταθεροποιήσει τις αγορές.

Η αντίδραση των επενδυτών ήρθε σε αντίθεση με τη χλιαρή αντίδραση της Ευρώπης και των ΗΠΑ, με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίζει τις κινήσεις κατά του Ιμάμογλου ως εσωτερικό θέμα. Ο Τραμπ περιέγραψε την Τουρκία ως «ένα καλό μέρος» και επαίνεσε τον Ερντογάν ως «έναν καλό ηγέτη» κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους υποψήφιους πρεσβευτές στον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

Οι κατηγορίες για διαφθορά εναντίον του δημάρχου, τις οποίες ο Ιμάμογλου αρνείται, ενδέχεται να τον αποκλείσουν από μια μελλοντική κούρσα για τις προεδρικές εκλογές. Ο Ιμάμογλου βρίσκεται αντιμέτωπος επίσης με κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία, επειδή φέρεται να βοήθησε αυτονομιστικές κουρδικές ομάδες.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε την Τρίτη με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για να συζητήσουν θέματα ασφάλειας και εμπορίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο Ρούμπιο εξέφρασε τις ανησυχίες του για τις συλλήψεις και τις διαδηλώσεις στην Τουρκία.

Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν εκ των προτέρων ότι οι δύο τους θα μπορούσαν να αποφασίσουν την ημερομηνία μιας συνάντησης μεταξύ του Ερντογάν και του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, πιθανότατα προς τα τέλη Απριλίου.

Με τη γειτονική Συρία να βρίσκεται σε ρευστή κατάσταση μετά την πτώση του Μπασάρ Αλ Άσαντ και τον Τραμπ να επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ερντογάν ποντάρει στο ότι η ιδιότητα της Τουρκίας ως δεύτερης μεγαλύτερης δύναμης του ΝΑΤΟ θα του δώσει ώθηση για να ακολουθήσει την ατζέντα του στο εσωτερικό. Ο Ερντογάν θέλει να αγοράσει αεροσκάφη F-16 και F-35 από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση του στρατού του, ανέφερε το Bloomberg.

«Ο Ερντογάν θα ποντάρει στο ότι οι ψηφοφόροι θα ξεχάσουν τον Ιμάμογλου μέχρι τις επόμενες εκλογές, ενώ θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στη βελτίωση της γεωπολιτικής επιρροής της Τουρκίας και στην ανάκαμψη της οικονομίας», δήλωσε ο Emre Peker, διευθυντής της Eurasia Group Europe με έδρα το Λονδίνο. Ο ρόλος της Τουρκίας σε διάφορες συγκρούσεις θα «θωρακίσει τον Τούρκο πρόεδρο από τη διεθνή απομόνωση».

Αποθέματα

Ο Τούρκος πρόεδρος πρέπει να κινηθεί προσεκτικά. Οι διαδηλώσεις θα μπορούσαν να αυξηθούν σε βαθμό που οι δυνάμεις ασφαλείας του να μην μπορούν να ελέγξουν και οι επενδυτές θα μπορούσαν να τρομάξουν εκ νέου. Οι ντόπιοι θα μπορούσαν επίσης να σπεύσουν να μετατρέψουν τα χρήματά τους σε δολάρια αν χάσουν την εμπιστοσύνη τους στη λίρα.

Η Τουρκία έχει ήδη εξαντλήσει ένα σημαντικό κομμάτι του οικονομικού της οπλοστασίου. Η κεντρική τράπεζα πούλησε 26,6 δισ. δολάρια για να στηρίξει τη λίρα τις τρεις τελευταίες ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το Bloomberg Economics, μειώνοντας τα καθαρά αποθεματικά της στα 32 δισ. δολάρια από 55 δισ. δολάρια στο τέλος Ιανουαρίου.

Το τουρκικό χρηματιστήριο σημείωσε άνοδο 4,5% την Τρίτη, διευρύνοντας τα κέρδη της Δευτέρας μετά από «βουτιά» 17% την περασμένη εβδομάδα.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου έγινε αφού οι αρχές ανακάλεσαν το πανεπιστημιακό του πτυχίο, το οποίο είναι απαραίτητο για να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, ωστόσο, απέρριψε τις κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία εναντίον του.

Ο Ιμάμογλου κέρδισε για πρώτη φορά τον έλεγχο της Κωνσταντινούπολης το 2019. Ήταν μια εκλογική νίκη που σήμανε το τέλος μιας μακράς διακυβέρνησης από το κόμμα του Ερντογάν και τους προκατόχους του στην πόλη των 15 εκιατ. κατοίκων. Έκανε επίσης τον Ιμάμογλου κεντρικό πρόσωπο της αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

