Η Συρία καταδικάζει φονικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο έδαφός της

Η de facto κυβέρνηση της Συρίας καταδίκασε χθες Τρίτη την «κατάφωρη παραβίαση» της συριακής εθνικής κυριαρχίας μετά τους φονικούς βομβαρδισμούς που εξαπολύθηκαν από το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της επικράτειας της χώρας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «τρομοκράτες άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνση θέσεων στρατιωτικών τους από τη νότια Συρία» και τα πυρά «ανταποδόθηκαν» από μονάδες τους και κατόπιν την πολεμική αεροπορία.

Με ανακοίνωσή του, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε πως «καταδικάζει τη συνεχιζόμενη ισραηλινή επίθεση εναντίον της συριακής επικράτειας» και την «επικίνδυνη κλιμάκωση» που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν «έξι άμαχοι» δυτικά της ομώνυμης πρωτεύουσας της επαρχίας Ντεράα.

Έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της (συριακής) εθνικής κυριαρχίας».

Η αυτοδιοίκηση στην επαρχία Ντεράα έκανε λόγο για πέντε νεκρούς στην κοινότητα Κουάιγια από πυρά των πυροβόλων ισραηλινών αρμάτων μάχης, τα οποία εισέβαλαν κατ’ αυτή στο συριακό έδαφος.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη στη Ντεράα, τον Ανουάρ αζ Ζόχμπι, τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, «οι επανειλημμένες παραβιάσεις του ισραηλινού στρατού κατοχής» οδήγησαν σε μάχες με κατοίκους, ακολουθούμενες από «κλιμάκωση με πυρά πυροβολικού και drones» από ισραηλινής πλευράς.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως περίπου 350 οικογένειες εγκατέλειψαν την κοινότητα Κουάιγια.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, το Ισραήλ έστειλε στρατεύματα σε ουδέτερη ζώνη στο Γκολάν, στη νοτιοδυτική Συρία, στα όρια του τμήματος του υψιπέδου υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967.

Η ισραηλινή κυβέρνηση λέει πως διέταξε να τεθεί τον έλεγχο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αυτή η ουδέτερη ζώνη για να «υπερασπιστούν» ισραηλινές κοινότητες στο υψίπεδο.

Από τον Δεκέμβριο, η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάνει λόγο σχεδόν καθημερινά για εισβολές μονάδων του ισραηλινού στρατού στη νότια Συρία.

Παράλληλα, η ισραηλινή αεροπορία έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων του προηγούμενου συριακού καθεστώτος το ίδιο διάστημα. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου αιτιολογεί τους βομβαρδισμούς τονίζοντας πως θέλει να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο να πέσει το οπλοστάσιο των δυνάμεων του Άσαντ στα χέρια των νέων αρχών, αφού όπως λέει πρόκειται για «τζιχαντιστές».

Την 23η Φεβρουαρίου, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου απαίτησε «την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της νότιας Συρίας» και διεμήνυσε πως η κυβέρνησή του δεν θα «ανεχτεί» οι δυνάμεις της νέας συριακής εξουσίας να αναπτυχθούν νότια της Δαμασκού.

Κατά τη διάρκεια συνόδου του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο στις αρχές του μήνα ο σύρος de facto πρόεδρος αλ Σάρα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να αποσύρει «αμέσως» τα στρατεύματά του από τη νότια Συρία.

«Είμαι ανήσυχος για τις ισραηλινές δηλώσεις όσον αφορά την πρόθεση παραμονής στη Συρία και τις απαιτήσεις για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση του νότου», επισήμανε χθες ο ειδικός επιτετραμμένος του ΟΗΕ για τη Συρία Γκάιρ Πέντερσεν.

Η Ιορδανία καταδίκασε «σθεναρά» την «εισβολή και τον βομβαρδισμό» στη Ντεράα από τον ισραηλινό στρατό.

Η Σαουδική Αραβία επίσης στηλίτευσε τα πλήγματα, κατηγορώντας το Ισραήλ πως επιδιώκει να υπονομεύσει «την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Συρίας και τις περιφέρειας», διαπράττοντας «κατάφωρες και επανειλημμένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε δυο συριακές στρατιωτικές βάσεις στην κεντρική Συρία, που είχε ήδη βάλει στο στόχαστρο την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.