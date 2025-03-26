Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Newsmax χθες Τρίτη πως η Ρωσία θέλει να τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία, ωστόσο αναγνώρισε πως η Μόσχα πιθανόν κωλυσιεργεί.

«Νομίζω πως η Ρωσία θέλει να δει να τελειώνει αυτό, αλλά θα μπορούσε επίσης (να αληθεύει) πως σέρνει τα πόδια της», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα και να διαπραγματευτούν τις λεπτομέρειες μιας ήδη συμφωνηθείσας εκεχειρίας που καλύπτει τις ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, οι ηγέτες στην περιοχή προειδοποίησαν ότι πρέπει να διευθετηθούν πρόσθετες λεπτομέρειες και η Ρωσία δήλωσε ότι θα τηρήσει μέρος της συμφωνίας μόνο αν αρθούν ορισμένες κυρώσεις.

Η κοινότητα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών πιστεύει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα μπορούσαν να δουν μεγαλύτερο κίνητρο να παρατείνουν την τριετή σύγκρουση, εάν η τελική διευθέτηση δεν τις ικανοποιεί, παρά τους σημαντικούς στρατιωτικούς και οικονομικούς κινδύνους, σύμφωνα με μια αξιολόγηση που παρουσιάστηκε σε ακρόαση στη Γερουσία Τρίτη.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ δήλωσε ότι προσωπικά πιστεύει ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ήθελαν να δουν ένα τέλος στις μάχες - και ότι ο ίδιος προσωπικά θα ήθελε να δει ένα τέλος τόσο στη βία όσο και στις δαπάνες των ΗΠΑ για βοήθεια προς το Κίεβο.

«Θέλω απλώς να το δω να σταματάει. Επίσης, δεν θέλω να πληρώνω», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν θέλει «πολλές» εξαιρέσεις στους δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να περιορίσει τις εξαιρέσεις στην προώθηση των δασμών του, στο τελευταίο υπονοούμενο σχετικά με την προγραμματισμένη για τις 2 Απριλίου ανακοίνωση αμοιβαίων δασμών σε παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους.

Οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ έτρεξαν για να εξασφαλίσουν απαλλαγές από τους δασμούς που ο Τραμπ έχει θέσει στο επίκεντρο της οικονομικής του ατζέντας, αλλά ο πρόεδρος ανέφερε ότι θα είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν.

«Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, και είναι μια συνεχής συζήτηση, αλλά όχι πάρα πολλές, όχι πάρα πολλές εξαιρέσεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Newsmax. «Όχι, δεν θέλω να έχω πάρα πολλές εξαιρέσεις».

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει υποσχεθεί μια σαρωτική ανακοίνωση δασμών στις 2 Απριλίου, προβάλλοντάς την ως μια «Ημέρα Απελευθέρωσης» κατά των εμπορικών εταίρων τους οποίους κατηγορεί εδώ και καιρό ότι «κλέβουν» τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο ότι «μπορεί να δώσει σε πολλές χώρες διευκολύνσεις». Οι μπρός-πίσω δηλώσεις του σχετικά με τα δασμολογικά του σχέδια έχουν προκαλέσει σύγχυση μεταξύ των επενδυτών και των επιχειρήσεων.

Πηγή: skai.gr

