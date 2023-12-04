Δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα στη Χερσώνα - Για τρομοκρατικές επιθέσεις έκανε λόγο ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τα ρωσικά πλήγματα εναντίον της Χερσώνας στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, τα οποία κόστισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους, χαρακτηρίζοντάς τα «ξεκάθαρες τρομοκρατικές επιθέσεις».

«Σημειώθηκαν περισσότερες από 20 ρωσικές επιθέσεις εναντίον της επαρχίας Χερσώνα μόνο σήμερα», επεσήμανε ο Ζελένσκι στο καθημερινό νυχτερινό του διάγγελμα. «Βάναυσα πλήγματα σε όλη την πόλη - (εναντίον) σπιτιών, δρόμων, νοσοκομείων», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά ακόμη τραυματίστηκαν από πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού εναντίον πολυκατοικίας στη Χερσώνα χθες, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο Unian το οποίο επικαλέστηκε τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας Ρομάν Μόρσκο.

Η επίθεση στο κέντρο της πόλης είχε στόχο και δύο νοσοκομεία, τα οποία υπέστησαν μικρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση, η Χερσώνα είναι στόχος πολλών ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες. Από το Σάββατο η πόλη, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Δνείπερου, έχει βομβαρδιστεί με σχεδόν 400 οβίδες.

Συγκρούσεις αναφέρονται και σε άλλες περιοχές του μετώπου, δήλωσε ο Ζελένσκι. «Σφοδρές μάχες μαίνονται σε δεκάδες μέρη κατά μήκος της γραμμής του μετώπου», εξήγησε. «Οι πιο δύσκολες περιοχές είναι η Μαριίνκα, η Αβντιίβκα και το Μπαχμούτ», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ ότι οι περισσότερες μάχες με τα ρωσικά στρατεύματα σημειώνονται στην ανατολική Ουκρανία.

Στη γραμμή του μετώπου κοντά στην Αβντιίβκα ο ουκρανικός στρατός απώθησε μέσα σε 24 ώρες στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 20 ρωσικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την αναφορά του γενικού επιτελείου στρατού, οι Ρώσοι έχουν εξαπολύσει περίπου 15 επιθέσεις γύρω από το Μπαχμούτ.

Ωστόσο, στην επαρχία της Χερσώνας οι ουκρανικές δυνάμεις κρατούν τις θέσεις τους στη νότια όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.