Οι επικεφαλής της διπλωματίας έξι ευρωπαϊκών χωρών και η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβαν σήμερα τη στήριξή τους στην Ουκρανία στη «μη αναστρέψιμη» πορεία της προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ, εκτιμώντας επίσης ότι «η ειρήνη στην Ουκρανία και η ασφάλεια στην Ευρώπη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες».

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία στην μη αναστρέψιμη πορεία της πλήρους ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στο ΝΑΤΟ», δήλωσαν μετά μια συνάντηση στο Βερολίνο οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Βρετανίας καθώς και η εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

