Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων «ίσως είναι κοντά» καθώς το Ισραήλ διαμηνύει ότι είναι «έτοιμο» και «έχουμε δει κινήσεις από τη Χαμάς».

Μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Σάλιβαν είπε: «Μπορεί να μην συμβεί, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί, με πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές».

Όπως είπε, σχεδιάζει να ταξιδέψει στο Κατάρ και την Αίγυπτο, τις άλλες μεσολαβήτριες χώρες, για να ενισχύσει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σχολιάζοντας την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ο Σάλιβαν είπε ότι τώρα το Ισραήλ «είναι πιο ισχυρό», το Ιράν «πιο αδύναμο» και οι έμπιστοι της Τεχεράνης «αποδεκατίστηκαν».

«Θα φροντίσουμε ώστε η Χαμάς να μην μπορέσει ποτέ ξανά να απειλήσει το Ισραήλ όπως έκανε στις 7 Οκτωβρίου (2023), ποτέ. Η ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει σημαντικά (…) το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό, το Ιράν πιο αδύναμο» είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Ο Σάλιβαν διέψευσε ότι ο Νετανιάχου περιμένει να αναλάβει τα καθήκοντά του ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στις 20 Ιανουαρίου, προκειμένου να δεχτεί μια συμφωνία. «Όχι, δεν έχω αυτήν την αίσθηση. Έχω την αίσθηση από τον πρωθυπουργό ότι είναι έτοιμος για μια συμφωνία. Ο στόχος μου είναι να μας φέρω σε μια θέση που θα μπορούμε να κλείσουμε αυτήν τη συμφωνία αυτόν τον μήνα», τόνισε. «Δεν μπορώ να δώσω υποσχέσεις ή να κάνω προβλέψεις αλλά δεν θα ήμουν σήμερα εδώ αν πίστευα αυτό το πράγμα, ότι απλώς περιμένουν (να συναφθεί συμφωνία) μετά τις 20 Ιανουαρίου», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

