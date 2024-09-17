Τι πρέπει να κάνουμε με το γεγονός ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Ίλον Μασκ, ένωσε τις δυνάμεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ και υπόσχεται τώρα να υπηρετήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα είδος «τσάρου» της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας;

Και τι πρέπει να κάνουμε με το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ποπ σταρ του κόσμου, Τέιλορ Σουίφτ, υποστηρίζει την Καμάλα Χάρις για την προεδρία; Η απάντηση είναι απλή, αλλά, όπως φαίνεται, όχι για όλους.

Είναι, πραγματικά, δύσκολο να κατανοήσει κάποιος γιατί πρέπει να έχει σημασία το γεγονός ότι αυτές οι δύο διασημότητες -και πλούσιοι!-μας λένε τι θέλουν από την πολιτική και την κυβέρνηση.

Είναι γεγονός ότι η διάσημη καλλιτέχνιδα υποστήριξε ανοιχτά την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις για την προεδρία. Σιγά μην έμεινε με σταυρωμένα χέρια ο Ίλον Μασκ. Λίγες ώρες μετά, ο ίδιος βρήκε την ευκαιρία και υπερασπίστηκε το νέο του «φιλαράκι», τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον πιο ενοχλητικό και παράξενο τρόπο. Έκανε λόγο για εμμονή των Ρεπουμπλικανών με τις γυναίκες που έχουν επιλέξει να μην κάνουν παιδιά και να έχουν γάτες.

«Ωραία Τέιλορ... κέρδισες... θα σου κάνω ένα παιδί και θα φυλάω τις γάτες σου με τη ζωή μου», έγραψε ο Μασκ, ο οποίος έχει αφήσει έγκυο τουλάχιστον μία από τις υπαλλήλους του και φέρεται να έχει κάνει προτάσεις σε άλλες, στο X, πρώην Twitter.

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024

Η Τέιλορ Σουίφτ αντίθετα, έχει δηλώσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια ότι νοιάζεται πολύ για τα θέματα των γυναικών και έχει παρακινήσει τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο να μην απέχουν από τις κάλπες και να συμμετέχουν -με όποιο τρόπο μπορούν- στην πολιτική.

Η Σουίφτ, περισσότερο από κάθε άλλη διασημότητα, όπως γράφει η εφημερίδα «Guardian», έχει την ευκαιρία να αναλάβει τον ρόλο της υπέρμαχου της δημοκρατίας στην Αμερική. Γράφει και τραγουδάει για τα προσωπικά, αλλά συνδέει τα προσωπικά με τα πολιτικά μέσα από τις περιγραφές της εξουσίας και της κακομεταχείρισης στις σχέσεις. Για πολλούς, οι συνδέσεις μεταξύ των ανισορροπιών εξουσίας και της κακομεταχείρισης στις προσωπικές σχέσεις και εκείνων στην κοινωνία, γενικότερα, είναι ισχυρές αλλά και σιωπηρές. Η καλλιτέχνιδα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να τις κάνει σαφείς.

Έτσι, η υποστήριξη της Σουίφτ δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με το να επηρεάσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους μέσω του χαρίσματός της. Αυτό είναι ένας μύθος. Αντίθετα, η υποστήριξή της αφορά την αξιοποίηση όλης της ακτιβιστικής ενέργειας και δράσης που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και την επικέντρωσή της στο να κάνει τους νέους να συμμετέχουν στις εκλογές και να είναι πρόθυμοι να προσφέρουν εθελοντική εργασία για έναν σκοπό. Διευρύνει το εκλογικό σώμα και το εμπλουτίζει με αισιοδοξία και σκοπό. Αυτό είναι ευλογία για όποιον ενδιαφέρεται για την τύχη της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και πάμε στο άλλο φαινόμενο, τον Ίλον Μασκ. Είναι δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος δισεκατομμυριούχος σε αυτή τη διαμάχη έχει κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει την πίστη στην κυβέρνηση από τον λαό και για τον λαό. Ο βαθιά ριζωμένος ρατσισμός και ο σεξισμός του έχουν γίνει ακόμη πιο έντονοι από τότε που βρήκε κοινό σκοπό με τον Τραμπ και άλλους Ρεπουμπλικάνους. Ο Μασκ θέλει ένα μικρότερο σύνολο πολιτικών παραγόντων στον κόσμο. Θα πρέπει να είναι τα «φιλαράκια» του -όλοι άντρες- και όλοι όσοι θεωρούν ότι ξέρουν τι είναι καλύτερο για τον κόσμο. Βέβαια, σε θέματα πολιτικής δεν σκαμπάζει και πολλά. Δεν κάνουν όλοι για όλα. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο για τον Ίλον Μασκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ -αν εκλεγεί- επιθυμεί ο «φίλος» του να αναλάβει ισχυρό ρόλο στην επόμενη κυβέρνηση. Πώς ο Ίλον Μασκ, που υποτίθεται ότι διοικεί ήδη πέντε εταιρείες, μπορεί να έχει τον χρόνο να ηγηθεί και μιας μεγάλης κυβερνητικής πρωτοβουλίας, φαίνεται να μην απασχολεί ούτε τον ίδιο ούτε τον Τραμπ. Ή θα μπορούσαμε απλώς να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ούτε ο Μασκ ούτε ο Τραμπ είναι σοβαροί άνθρωποι που έχουν ιδέα για το πώς να ασκούν πολιτική, πόσο μάλλον να αφιερώνουν χρόνο, ενέργεια και σκέψη στη διαδικασία…

Η πολιτική δεν είναι για ερασιτέχνες. Το μάθαμε αυτό με τον δύσκολο τρόπο κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης Τραμπ, όταν οι λίγοι βετεράνοι διαμορφωτές πολιτικής, που ήταν πρόθυμοι να διατηρήσουν τη λειτουργία της κυβέρνησης, εκδιώχθηκαν ένας προς έναν από την εξουσία από τον Τραμπ ή τους φίλους του.

Χρειάζεται πολύς χρόνος και μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξουν ακόμη και μικρά πράγματα που κάνει μια κυβέρνηση. Χρειάζονται δεξιότητες, γνώσεις, επιμέλεια και πολλή υπομονή. Δεν είναι δουλειά κατάλληλη για τους επιπόλαιους, τους αδιάφορους ή τους αφηρημένους. Τώρα, έτσι γίνεται σε κανονικούς καιρούς. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι «κανονικοί καιροί» θα λάβουν οριστικό τέλος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν ο 78χρονος Ντόναλντ Τραμπ ορκιστεί ξανά στις 20 Ιανουαρίου 2025. Έχει υποσχεθεί ριζικές αλλαγές στη βασική λειτουργία της κυβέρνησης, ενώ έχει κάνει λόγο μέχρι και για αλλαγές στο Σύνταγμα, αν δεν περάσει το δικό του.

Το πώς θα το κάνει αυτό δεν είναι σαφές. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα έχει κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι με προθυμία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν βία για να αποσπάσουν τον έλεγχο της κυβέρνησης από τις διαδικασίες και τα όρια του νόμου. Και γνωρίζουμε ότι ο Τραμπ έχει καταφέρει να μετατρέψει τα ομοσπονδιακά δικαστήρια σε όργανα των δικών του συμφερόντων. Όλα αυτά θα απαιτούσαν φυσικά δουλειά. Το μόνο πράγμα που έσωσε την κυβέρνηση από την πλήρη κατάρρευση κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ ήταν η αδυναμία του να επικεντρωθεί και να ακολουθήσει την αγανάκτηση και τη φιλοδοξία του.

Ο Μασκ, όπως και ο Τραμπ, ενδιαφέρεται μόνο για το πώς η όποια προσπάθεια θα μπορούσε να εξομαλύνει τον δρόμο προς το δικό του όφελος. Κατά την τελευταία δεκαετία ή και περισσότερο, ο Μασκ έχει βρει τις διάφορες εταιρείες του, ιδίως η Tesla, μπλεγμένες με τις ρυθμιστικές αρχές για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και πολλά άλλα...

Η ηγεσία του στη SpaceX και στη θυγατρική της Starlink, η οποία παρέχει δορυφορική πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολλά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων βασικών στοιχείων του στρατού και της κυβέρνησης της Ουκρανίας, έχει τεθεί υπό έλεγχο καθώς ο Μασκ έχει έρθει πιο κοντά στη ρωσική άποψη για την εισβολή στην Ουκρανία. Η SpaceX είναι ένας σημαντικός αμυντικός εργολάβος. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξαρτάται ήδη πάρα πολύ από τη SpaceX και η SpaceX εξαρτάται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για μεγάλο μέρος των εσόδων της.

Η εμπλοκή του Μασκ στα υψηλότερα επίπεδα μιας κυβέρνησης ξεπερνάει ακόμη και αυτό που αποκαλούμε «σύγκρουση συμφερόντων». Για την ακρίβεια, πρόκειται για γυμνή διαφθορά. Το αδιάκοπο «tweeting» του όλες τις ώρες είναι όλο και περισσότερο αποστασιοποιημένο από την πραγματικότητα. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Wall Street Journal», έχει φτάσει σε ανησυχητικό επίπεδο, στο οποίο οι επενδυτές της Tesla ανησυχούν για την ικανότητά του να προστατεύσει τα συμφέροντά τους.

Η επιλογή για το μέλλον της Αμερικής δεν θα μπορούσε να είναι πιο σκληρή, ειδικά όταν αντιπαραβάλλουμε τους ρόλους, τους στόχους και τις προσωπικότητες των δύο διασημοτήτων. Η Swift προσφέρει μια σοβαρή και ειλικρινή ευκαιρία για δέσμευση. Ο Μασκ προσφέρει σαρκασμό και εγωισμό. Ωστόσο, για κάποιο λόγο, πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι ο Ίλον Μασκ, με τον πλούτο του, μπορεί να γνωμοδοτεί για θέματα δημόσιας πολιτικής. Ίσως ήρθε η ώρα να πάρουμε τη Σουίφτ και τους «Swifties» πιο σοβαρά. Το μέλλον είναι δικό τους...



Πηγή: skai.gr

