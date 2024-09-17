Η Ουάσιγκτον προσέφερε στους Χούθι διεθνή αναγνώριση εν είδει ανταλλάγματος προκειμένου να εξασφαλίσει πως το κίνημα ανταρτών της Υεμένης θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κι εναντίον του Ισραήλ, υποστήριξε ανώτερο στέλεχος του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος χθες Δευτέρα, κάτι πάντως που διέψευσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο ισχυρός αυτός του αξιωματούχου των Χούθι καταγράφτηκε την επομένη της εκτόξευσης βαλλιστικού πυραύλου από τη χώρα της αραβικής χερσονήσου που για πρώτη φορά έπληξε το κεντρικό Ισραήλ. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως το κίνημα θα πληρώσει «ακριβά» την ενέργεια αυτή.

«Γίνονται πάγια επικοινωνίες, έπειτα από κάθε επιχείρηση που διεξάγουμε», διαβεβαίωσε ο Μοχάμεντ αλ Μπουχάιτι, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του κινήματος Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστού με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, Χούθι, στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα. «Οι επικοινωνίες γίνονται είτε για να διατυπωθούν απειλές ή για να προσφερθούν πειρασμοί, αλλά μοιάζουν να έχουν παρατήσει την προσπάθεια να πετύχουν κάτι ουσιώδες προς την κατεύθυνση αυτή», πρόσθεσε.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπό τον όρο να μην κατονομαστεί ότι ο ισχυρισμός είναι «εντελώς» ψευδής.

Δεύτερος αξιωματούχος, που εργάζεται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δήλωσε πως «η προπαγάνδα των Χούθι σπανίως είναι αληθής ή άξια για να ασχολούνται μαζί της μέσα ενημέρωσης», κρίνοντας πως η κάλυψη όσων λένε βάζει «φενάκη αξιοπιστίας στην παραπληροφόρησή τους».

Σύμφωνα με τον κ. Μπουχάιτι, οι ΗΠΑ και η Βρετανία επικοινωνούν έμμεσα, μέσω μεσολαβητών, και ανάμεσα στις απειλές που έχουν διατυπώσει ήταν πως θα κλιμακωθεί περαιτέρω η δράση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον των Χούθι και άλλων κινημάτων που δρουν στρατιωτικά για «να υποστηρίξουν» τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει από τον Νοέμβριο δεκάδες επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, τα οποία κατ’ αυτούς «συνδέονταν» με το Ισραήλ ή είχαν προορισμό ισραηλινά λιμάνια. Έχουν προκαλέσει ζημιές σε πάνω από 80 εμπορικά πλοία, έχουν βυθίσει δύο, έχουν συλλάβει άλλο ένα κι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον τρεις ναυτικούς.

Οι Χούθι, σε πόλεμο με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση από το 2014, έχουν κυριεύσει το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα.

Τον Ιανουάριο, η Ουάσιγκτον ενέταξε ξανά το κίνημα στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.