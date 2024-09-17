Συνολικά 30 τουρίστες υπέστησαν κατάγματα ή μώλωπες όταν το λεωφορείο το οποίο τους μετέφερε ενεπλάκη σε τροχαίο καθώς επέστρεφαν από τον αρχαιολογικό χώρο του Μάτσου Πίτσου, της ακρόπολης των Ίνκα στο νότιο Περού, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Δευτέρα.

«Έχουμε 30 τουρίστες τραυματίες, όλοι διακομίστηκαν» στην Κούσκο, την πρωτεύουσα της επαρχίας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας.

Αρχικά, η αστυνομία και χωρικοί βοήθησαν τραυματίες και τους μετέφεραν σε κέντρο υγείας της περιοχής Μάτσου Πίτσου/Άγουας Καλιέντες.

Το ατύχημα έγινε όταν ο οδηγός του λεωφορείου, κατεβαίνοντας δύσκολο δρόμο με πολλές στροφές που συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο με την κοντινή πόλη Άγουας Καλιέντες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, που έπεσε σε κατωφέρεια και κατέληξε 15 μέτρα πιο κάτω.

Ομάδα περίπου 20 τουριστών -συμπεριλαμβανομένων υπηκόων Μεξικού, Ιταλίας, Χιλής και Γουατεμάλας- εισήχθησαν σε νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα. Άλλοι υπέστησαν μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος, ανάμεσά τους δυο υπήκοοι Ιαπωνίας και υπήκοος Κίνας.

Η εταιρεία μεταφορών που διαχειρίζεται το λεωφορείο, η Conssetur, ανέφερε πως το όχημα ενεπλάκη σε «τροχαίο ατύχημα», κάνοντας λόγο για «απροσεξία» του οδηγού καθώς επέστρεφε από το Μάτσου Πίτσου.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για το ατύχημα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Μάτσου Πίτσου υποδέχεται κατά μέσον όρο 4.500 επισκέπτες την ημέρα. Μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας από το 1983, η ακρόπολη αυτή, 130 χιλιόμετρα από την Κούσκο, σε υψόμετρο 2.438 μ., ανεγέρθηκε τον 15ο αιώνα, κατ’ εντολή του Πατσακούτεκ, τότε αυτοκράτορα των Ίνκα (1438-1470).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

