Κατά της ρητορικής του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις έστρεψε τα βέλη του ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Μιλώντας στο Fox News και την ηλεκτρονική του έκδοση αλλά και στην πλατφόρμα Χ (πρώην Τουίτερ), ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγόρησε τον πρώην αλλά και την νυν αντίπαλό του στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο τονίζοντας ότι ο φερόμενος δράστης της επίθεσης έδρασε σύμφωνα με την «ακραία εμπρηστική ρητορική» των Δημοκρατικών.

«Πίστεψε τη ρητορική των Μπάιντεν και Χάρις και έδρασε σύμφωνα με αυτή», τόνισε χαρακτηριστικά για τον 58χρονο Ράιαν Γουέσλι Ράουθ, προσθέτοντας ότι εξαιτίας αυτής καταλήγει ο ίδιος να γίνεται στόχος «τη στιγμή που», όπως λέει «είμαι ο μόνος ο οποίος θα σώσει τη χώρα και αυτοί είναι εκείνοι που την καταστρέφουν».

Όπως εξήγησε, οι τοποθετήσεις τόσο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της αντιπροέδρου της χώρας είναι «απειλή για τη δημοκρατία». Μάλιστα πήγε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι ακούστηκαν τέσσερις ή πέντε πυροβολισμοί, τη στιγμή που το FBI ισχυρίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις του ότι δεν υπήρξε ούτε ένας.

Εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς ότι η στάση που τηρεί ο Ντόναλντ Τραμπ την επομένη της νέας απόπειρας δολοφονίας εναντίον του έρχεται σε πλήρη αντίθεση με εκείνη την οποία τήρησε πριν από περίπου δύο μήνες μετά από την πρώτη απόπειρα εναντίον του σε προεκλογική του ομιλία στην Πενσυλβάνια.

Σήμερα δεν εμφανίζεται καθόλου ενωτικός, ενώ προσπάθησε ήδη να συνδέσει τη νέα επίθεση εναντίον του με το αφήγημα για την απειλή που θέτει η παράτυπη μετανάστευση στη χώρα. Όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο BBC πρόκειται για μία σύνδεση τελείως αβάσιμη αλλά χρήσιμη προκειμένου ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών να στρέψει την προσοχή προς ένα θέμα στο οποίο οι απόψεις του έχουν απήχηση ανάμεσα στους ψηφοφόρους.

Κατά τους αναλυτές, πριν από 64 ημέρες ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις και το Δημοκρατικό Κόμμα βρισκόταν σε αναταραχή. Πλέον, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Με την Κάμαλα Χάρις αντίπαλο η μάχη, σε μία ήδη τεταμένη αλλά και ανατρεπτική προεκλογική εκστρατεία, είναι στήθος με στήθος και δεν αποκλείεται πως τώρα που τα φώτα είναι στραμμένα και πάλι επάνω του να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την νέα απόπειρα δολοφονίας εναντίον του προς όφελός του.

Αυτή η ρητορική είναι όμως επικίνδυνη. Γίναμε ήδη μάρτυρες αυτής όταν διαδίδοντας ο ίδιος ψευδείς πληροφορίες πως μετανάστες τρώνε τα κατοικίδια κατοίκων του Σπρίνγκφιλντ στο Οχάιο, σχολεία στην περιοχή εκκενώθηκαν μετά από απειλές για τοποθέτηση βόμβας και σε αυτά πλέον τα μαθήματα διεξάγονται ενόσω περιπολούνται.

Επομένως, η στιγμή για να πέσουν οι τόνοι είναι τώρα αλλά η επιλογή Τραμπ να «δείξει» ως υπεύθυνους για την απόπειρα σε βάρος του την Κάμαλα Χάρις και τον Τζο Μπάιντεν πυροδοτεί έναν νέο κύκλο διχασμού στη χώρα και μάλιστα, όσο οξύμωρο κι αν μοιάζει, τη στιγμή που η αφετηρία του επιχειρήματός του είναι σωστή. Οι λέξεις έχουν σημασία και το αφήγημα που επιλέγεται επίσης. Πόσο δε μάλλον όταν βρισκόμαστε 48 ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες.

