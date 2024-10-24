Με μια πρώτη ματιά, η προσφορά φαίνεται αθώα. Όποιος εγγραφεί μπορεί να κερδίσει ένα δώρο. Αυτή η πρακτική είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο διαδικτυακό μάρκετινγκ. Όμως η συγκεκριμένη προσφορά του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ είναι λίγο περίεργη. Το δώρο είναι πανάκριβο. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο θέλει να χαρίζει ένα εκατομμύριο δολάρια κάθε μέρα μέχρι την ημέρα των εκλογών στις ΗΠΑ. Από τον Ιούλιο, ο Έλον Μασκ έχει ήδη δαπανήσει περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια για την προεκλογική του ομάδα America PAC, η οποία έχει σκοπό να βοηθήσει τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Το Σαββατοκύριακο, ο Έλον Μασκ παρέδωσε προσωπικά τις δύο πρώτες επιταγές σε προεκλογικές εκδηλώσεις σε δύο πόλεις της Πενσυλβάνιας.



Επίσης δεν πρόκειται για μια αθώα έρευνα, αλλά για έκφραση πολιτικής γνώμης. Κατά την εγγραφή, δεν χρειάζεται απλώς να δοθεί ένα μέιλ, αλλά θα πρέπει να προσυπογράψει κανείς ένα πολιτικό αίτημα που αφορά τροπολογίες στο Σύνταγμα, οι οποίες εγγυώνται το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα κατοχής όπλων. Η δέσμευση για δύο συνταγματικά άρθρα ακούγεται αρχικά ακίνδυνη. Ωστόσο η νομοθεσία περί όπλων είναι ένα επιχείρημα των ακραίων συντηρητικών και μάλλον δεν είναι τόσο ακίνδυνα τα πράγματα.

Ψηφοφόροι επί πληρωμή;

Αυτό που κάνει την προσφορά του Μασκ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα από νομική άποψη είναι το τρίτο σημείο. Για να κερδίσει κανείς το δώρο θα πρέπει να εγγραφεί ως ψηφοφόρος στις προεδρικές εκλογές και στις εκλογές για το Κογκρέσο στις 5 Νοεμβρίου και να ζει στην Αριζόνα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Νεβάδα, Βόρεια Καρολίνα, Πενσυλβάνια ή στο Ουισκόνσιν. Στις επτά αυτές πολιτείες ο αγώνας θεωρείται αμφίρροπος. Εδώ πιθανότατα θα κριθεί εάν ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ ή η Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις θα κερδίσει τις προεδρικές.



Στην Πενσυλβάνια, ο Μασκ θέλει εκτός από το δώρο να δώσει και 100 δολάρια σε κάθε εγγεγραμμένο ψηφοφόρο που υπογράφει την αίτηση. Και στις επτά πολιτείες, οι υπογράφοντες θα λάβουν 47 δολάρια για κάθε πρόσθετη υπογραφή που φέρνουν. Είναι παράνομη αυτή η δραστηριότητα του Μασκ; Αυτό είναι ένα θέμα που συζητείται μεταξύ Αμερικανών νομικών. Ο Ρικ Χάσεν, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Λος Άντζελες, δημοσίευσε μια ανάρτηση στο μπλογκ του που ανέφερε ότι ο Μασκ εμπλέκεται σε «προφανώς παράνομη αγορά ψήφων». Ο Μπρένταν Φίσερ, δικηγόρος που ειδικεύεται στη χρηματοδότηση εκλογικών εκστρατειών, κάνει λόγο για μια νομικά οριακή υπόθεση και αναφέρει επίσης ότι «η σύνδεση των πληρωμών με την εγγραφή ψηφοφόρων μάλλον παραβιάζει τον νόμο».



Τέλος, ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνιας και μέλος των Δημοκρατικών Τζος Σαπίρο, έχει ήδη καλέσει δημόσια τους εισαγγελείς να ξεκινήσουν έρευνα. «Δεν είμαι πλέον γενικός εισαγγελέας της Πενσυλβάνιας, αλλά κυβερνήτης, ωστόσο αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα», δήλωσε στο NBC.

Πολύτιμες βάσεις δεδομένων

Η ομάδα-λόμπι America PAC βρίσκεται επίσημα πίσω από αυτή την εκστρατεία. Το PAC είναι συντομογραφία του "Political Action Comitee", δηλαδή της "Επιτροπής Πολιτικής Δράσης". Υπάρχουν πολλές τέτοιες επιτροπές στις ΗΠΑ που εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα και συνήθως υποστηρίζουν συγκεκριμένους Ρεπουμπλικανούς ή Δημοκρατικούς υποψηφίους.



Οι βάσεις δεδομένων ψηφοφόρων αποτελούν μια πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για τις προεκλογικές εκστρατείες στις ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας διευθύνσεις, ηλικία και άλλες δημογραφικές πληροφορίες, οι υπεύθυνοι στρατηγικής των προεκλογικών εκστρατειών καταστρώνουν σχέδια σε ποια περιοχή, ποια ομάδα, με ποιον στόχο θα πρέπει να απευθυνθούν και με ποιο μήνυμα. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν ενδεχομένως να παρασχεθούν στο στρατόπεδο του Τραμπ πολύτιμες πληροφορίες και από τις επτά πολιτείες και να επηρεαστεί τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

