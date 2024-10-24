Επανεκκίνηση των διαπραγματευτικών συνομιλιών για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα προανήγγειλε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

Ειδικότερα, ο Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε μετά τις συνομιλίες στο Κατάρ την Πέμπτη ότι αναμένει ότι οι διαπραγματευτές θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες για συνομιλίες για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Μιλώντας μαζί με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο Μπλίνκεν είπε ότι οι δυο τους συζήτησαν τις επιλογές που αναδεικνύονται για να αξιοποιήσουν τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ και να προχωρήσουν οι μέχρι πρότινος αποτυχημένες διαπραγματεύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι μια αμερικανική και μια ισραηλινή αντιπροσωπεία θα φτάσουν σύντομα στη Ντόχα για να συζητήσουν το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων.

Από την πλευρά του Ισραήλ ανακοινώθηκε ότι ο επικεφαλής της Μοσαντ θα μεταβεί στο Κατάρ για την επανέναρξη των συνομιλιών για τους ομήρους.

