Αν και δεν συμμετέχει, όπως εξαρχής ο ίδιος ξεκαθαρίζει, στα επιτελεία που κάνουν προεκλογικές προβλέψεις ο βετεράνος πολιτικός σύμβουλος στις προεδρικές εκστρατείες των Δημοκρατικών Τζέιμς Κάρβιλ, αποφάσισε να εξηγήσει σε άρθρο του στους New York Times γιατί πιστεύει ότι η αντιπρόεδρος Χάρις θα νικήσει τον τέως πρόεδρο Τραμπ τον Νοέμβριο.



Ο Κάρβιλ, αρχιτέκτονας της επιτυχημένης εκστρατείας του πρώην προέδρου Κλίντον το 1992, επισήμανε τρεις λόγους για να δικαιολογήσει την πεποίθησή του: ο Τραμπ έχει επανειλημμένως ηττηθεί σε εκλογικούς αγώνες από το 2018, το πλεονέκτημα της Χάρις στη συγκέντρωση κεφαλαίων έναντι του Τραμπ και τη βούληση του αμερικανικού λαού να απορρίψει τον πρώην πρόεδρο για άλλη μια φορά.

1. Σερί ηττών για τον Τραμπ

Ο βασικότερος λόγος που θα χάσει ο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές είναι ότι ολόκληρο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει υποστεί αλλεπάλληλες ήττες από τότε που ανέλαβε τα ηνία του ο Αμερικανός μεγιστάνας. Δείτε το 2018: Η μεγαλύτερη κατρακύλα στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές μετά το Γουότεργκεϊτ. Δείτε το 2020: Τον νίκησε αποφασιστικά ο Τζο Μπάιντεν. Δείτε το 2022: Ντροπιαστική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές στη σκιά της αφαίρεσης ενός βασικού δικαιώματος των Αμερικανίδων από τους διορισμένους από τον Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο. Μαντεύετε τι ήταν; Ήταν η άμβλωση, η οποία είναι και πάλι ένα από τα θέματα που κυριαρχούν στην προεκλογική ατζέντα. Για το θέμα αυτό, ο Τραμπ έχει απολέσει πολλούς ψηφοφόρους - ακόμη και στις διακυβευόμενες πολιτείες που θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στο αποτέλεσμα της κάλπης του Νοεμβρίου.

Δεν έχει μάθει από τις εκλογικές του απώλειες, ούτε έκανε την απαραίτητη δουλειά για να συσπειρώσει το κόμμα του το 2024. Ας μην ξεχνάμε ότι επτά εβδομάδες αφότου η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Νίκι Χέιλι, αποχώρησε από τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, έλαβε 158.000 ψήφους στην Πενσιλβάνια και μερικοί δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο να στηρίξουν τη Δημοκρατική αντιπρόεδρο. Αν η Νίκι Χέιλι είχε υποστηρίξει τον Τραμπ, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Για να προσθέσουμε κάτι ακόμα, οι περισσότεροι εκλογείς πιστεύουν ότι ο Τραμπ είναι πολύ ηλικιωμένος για να αναλάβει προεδρικά καθήκοντα, και ο ίδιος, αντί να τους καθησυχάσει, περνά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής του εκστρατείας ακυρώνοντας πολλές συνεντεύξεις.

Από την άλλη πλευρά, μέσα σε μόλις τρεις μήνες, η Κάμαλα Χάρις κατάφερε να συσπειρώσει ένα διχασμένο κόμμα. Από την Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ μέχρι τη Λιζ και τον Ντικ Τσέινι, μπόρεσε να δημιουργήσει ένα κόμμα με ευρεία απήχηση, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία.

2. «Λεφτά υπάρχουν» - αλλά περισσότερα για τη Χάρις

Τα χρήματα έχουν σημασία στην πολιτική. Από τότε που ξεκίνησε την κούρσα για την προεδρία, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει συγκεντρώσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια και το τελευταίο τρίμηνο μία από τις επιτροπές της για τη συγκέντρωση κεφαλαίων έχει βάλει στο ταμείο της 633 εκατομμύρια δολάρια - αυτό το ποσό το συγκέντρωσε ο Τραμπ με δύο επιτροπές μαζί.

Όλα αυτά τα κεφάλαια όχι μόνο αντισταθμίζουν αποτελεσματικά τη ροή χρήματος που διοχετεύονται για λογαριασμό του Τραμπ από ορισμένους δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας, αλλά έχουν επίσης δώσει στην κυρία Χάρις τη ρευστότητα που χρειάζεται για να πείσει τους ψηφοφόρους αιφνιδιαστικά με διαφημίσεις.

3. 100% προαίσθημα

Τα τελευταία λόγια μου διακατέχονται 100% από συναισθηματισμό. Μας λένε συνεχώς ότι η Αμερική είναι πολύ διχασμένη, ότι έχει πληγεί από τις φυλετικές διακρίσεις κι αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών.

Δεν ισχύει όμως σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο.

Η συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών είναι λογικοί άνθρωποι με καλή θέληση. Αρνούμαι να πιστέψω ότι η ίδια χώρα που έχει επανειλημμένα ξεπεράσει τα λάθη της για να οδηγήσει το μέλλον της προς τη δικαιοσύνη, θα κάνει το ίδιο λάθος δύο φορές. Η Αμερική ξεπέρασε τον Τραμπ το 2020. Είμαι σίγουρος πως ξέρουμε ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό.

Τώρα, δεν εννοώ ότι η πρόβλεψή μου για νίκη υπέρ της Χάρις θα οδηγήσει σε εφησυχασμό. Έχουμε ακόμη κρίσιμες ημέρες μπροστά μας έως τις εκλογές.

Τα λέω όλα αυτά γιατί είμαστε ένα κόμμα που κινείται χίλιες φορές πιο δυνατά από ένα άλλο που βαδίζει με τρόμο.

Την τελευταία δεκαετία, ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ έχει μολύνει την αμερικανική πολιτική ζωή. Στις 6 Ιανουαρίου του 2021, η ίδια η δημοκρατία μας σχεδόν υπέκυψε σε αυτό.

Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα είναι υποψήφιος πρόεδρος.

Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ενθουσιαστούμε με αυτό που ακολουθεί: ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος έχει ήδη ηττηθεί. Και θα χάσει ξανά. Και είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα υπάρχει άλλος που να μπορεί να τον αντικαταστήσει επάξια - σίγουρα όχι ο υποψήφιος του για την αντιπροεδρία Τζέιμς Ντι Βανς.

Σε δύο εβδομάδες, δεν έχουμε μόνο την ευκαιρία να στηρίξουμε την Κάμαλα, αλλά και να δώσουμε ένα οριστικό τέλος στην άθλια καριέρα του Ντόναλντ Τραμπ οδηγώντας το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε παρατεταμένη κρίση.

«Η Αμερική νίκησε τον Τραμπ το 2020. Ξέρω ότι ξέρουμε ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό», πρόσθεσε ο Κάρβιλ.

