Η κάμερα ενός φωτογράφου του Associated Press απαθανάτισε τη στιγμή που μια ισραηλινή βόμβα πέφτει σε ένα πολυώροφο κτίριο στη Βηρυτό το οποίο καταρρέει.

Η αεροπορική επιδρομή έγινε 40 λεπτά αφότου το Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους να εκκενώσουν δύο κτίρια στην περιοχή στην οποία, όπως είπε, βρίσκονταν κοντά σε αποθήκες και περιουσιακά στοιχεία της Χεζμπολάχ.

Moment Massive 2,000lb Bomb Levels Beirut Building as Israel-Hezbollah Conflict Escalates



Beirut came under heavy airstrikes on Tuesday, with a 2,000lb bomb obliterating a residential building, sparking new fears in the ongoing conflict between Israel and Hezbollah in Lebanon pic.twitter.com/adscJmcKDZ — Neusroom (@Neusroom) October 23, 2024

Πρόκειται για ένα σπάνιο στιγμιότυπο που αποτυπώνει την ακριβή χρήση μιας από τις πιο ισχυρές βόμβες στο οπλοστάσιο του Ισραήλ.

Τι είδους βόμβα ήταν;

Μια εξέταση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες όπλων υποδηλώνει ότι το όπλο ήταν μια κατευθυνόμενη βόμβα, γνωστή και ως έξυπνη βόμβα, που εκτοξεύτηκε από ισραηλινό αεροσκάφος.

Τα τμήματα του πτερυγίου της ουράς και της μύτης υποδεικνύουν ότι επρόκειτο για μια κεφαλή 2.000 λιβρών εξοπλισμένη με κιτ καθοδήγησης ισραηλινής κατασκευής, γνωστό ως SPICE, σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Γουέιρ, ερευνητή του Human Rights Watch.

Τα συστήματα καθοδήγησης SPICE, έξυπνα, ακριβή και οικονομικά αποδοτικά, κατασκευάζονται από την εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας, Rafael Advanced Defense Systems του Ισραήλ. Είναι προσαρτημένα σε μια τυπική μη κατευθυνόμενη βόμβα για να κατευθύνει το όπλο στον στόχο του.

Λίγα λεπτά πριν το χτύπημα και την κατάρρευση του κτιρίου, σημειώθηκαν δύο μικρότερα χτυπήματα σε αυτό ως προειδοποιητικό χτύπημα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AP στο σημείο. Η πρακτική αυτή έχει παρατηρηθεί στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα όπου πάνω από 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει το είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε.

Γιατί το Ισραήλ χρησιμοποιεί αυτό το είδος βόμβας;

Η εταιρεία Rafael διαφημίζει τα κιτ SPICE ως ικανά να λειτουργούν μέρα ή νύχτα, σε κακοκαιρία και σε περιοχές όπου δεν λειτουργεί το GPS. Επίσης, αναφέρει ότι ο εξοπλισμός προσφέρει «αποτελεσματικότητα και μικρές παράπλευρες απώλειες» λόγω της «ακρίβειας του χτυπήματος».

Η έκδοση των 2.000 λιβρών μπορεί να εκτοξευθεί έως και 60 χιλιόμετρα μακριά από τον στόχο της.

Μόλις εκτοξευθεί από ένα ισραηλινό πολεμικό αεροπλάνο, όπως είναι τα αμερικανικής κατασκευής F-15 ή F-16, η βόμβα κατευθύνεται προς τον στόχο της, προσαρμόζοντας την πορεία χρησιμοποιώντας κινητά πτερύγια.

Ο Joseph Dempsey, αμυντικός και στρατιωτικός αναλυτής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, επιβεβαίωσε ότι οι φωτογραφίες έδειχναν ότι πρόκειται για μία βόμβα SPICE 2.000 λιβρών.

Ο ίδιος είπε ότι το σύστημα καθοδήγησης εκτιμάται ότι βασίζεται στο GPS και στα ηλεκτροοπτικά συστήματα καθοδήγησης, τα οποία χρησιμοποιούν κάμερες ή αισθητήρες για να προσδιορίσουν απόλυτα τον στόχο της βόμβας.

Η καταστροφική φύση του όπλου οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της κεφαλής και του τρόπου σύντηξής της.

Αυτό εξηγεί γιατί η καταστροφή περιορίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο κτίριο που ήταν στόχος. Οι άνθρωποι που στέκονταν μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά ένιωσαν ελάχιστα έως καθόλου την έκρηξη.

Πού κατασκευάζεται αυτή η βόμβα;

Η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη.

«Τα κιτ καθοδήγησης για το SPICE 2000 κατασκευάζονται από τη Rafael στο Ισραήλ, αν και παραμένει ασαφές το επίπεδο εξάρτησης από ξένα επιμέρους εξαρτήματα», δήλωσε ο Dempsey.

Το 2019, η Rafael και η αμερικανική αμυντική εταιρεία Lockheed Martin υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την κατασκευή και την πώληση κιτ καθοδήγησης SPICE στις ΗΠΑ.

Στα τέλη Οκτωβρίου 2023, εβδομάδες μετά τη θανατηφόρα επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου , το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε επιστολή με την οποία ενέκρινε την εξαγωγή πρόσθετων κιτ βομβών SPICE στο Ισραήλ.

Η κεφαλή είναι μια τυπική βόμβα, στη συγκεκριμένη περίπτωση μια εκρηκτική ύλη τύπου MK-84 των 2.000 λιβρών, όπου η μύτη και το τμήμα της ουράς έχουν αντικατασταθεί για το σύστημα καθοδήγησης.

Οι ΗΠΑ νωρίτερα αυτό το έτος διέκοψαν τις αποστολές αυτών των ισχυρών βομβών στο Ισραήλ λόγω ανησυχιών για απώλειες αμάχων, αν και πιστεύεται ότι το Ισραήλ έχει ακόμα αποθέματα.

Είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς με βεβαιότητα πού κατασκευάστηκε το κιτ της βόμβας. Το Ισραήλ βασίζεται στις ΗΠΑ για τις προμήθειες βομβών MK-84, αλλά τόσο το ίδιος όσο και άλλες χώρες παράγουν επίσης παρόμοια όπλα.

