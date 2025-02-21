Ο «βαρόνος» των ναρκωτικών Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάδα, που συνελήφθη στο Τέξας τον Ιούλιο, ζήτησε να επαναπατριστεί στο Μεξικό μπροστά στο ενδεχόμενο μιας θανατικής καταδίκης στις ΗΠΑ, έγινε σήμερα γνωστό από την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Συνιδρυτής του καρτέλ Σιναλόα, το οποίο η Ουάσιγκτον μόλις ενέταξε στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, ο Ζαμπάδα δικάζεται για εμπόριο ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη στο Τέξας την 25η Ιουλίου του 2025.

Το αίτημα των συνηγόρων του Ζαμπάδα «παρελήφθη στο προξενείο στη Νέα Υόρκη και (…) και εμείς το καταθέτουμε στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Μεξικού», δήλωσε η πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Reforma, οι συνήγοροι του Ζαμπάδα ζήτησαν τον «άμεσο επαναπατρισμό» του στο πλαίσιο ενός αιτήματος «προξενικής προστασίας», υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του στις ΗΠΑ ήταν «παράνομη».

«Εάν η μεξικανική κυβέρνηση δεν δράσει (…) θα καταδικαστώ σε θάνατο χωρίς καμία αμφιβολία», αναφέρεται στο κείμενο που δημοσίευσε η εφημερίδα.

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμεινε στο γεγονός ότι, χωρίς να επιδιώκει να υπερασπιστεί τον βαρόνο του καρτέλ Σιναλόα, η υπόθεσή του βρίσκεται πλέον ενώπιον του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, διότι αφορά «το δικαίωμα ενός Μεξικανού πολίτη» που δικάζεται στις ΗΠΑ, «χωρίς να έχει τηρηθεί κάθε νόμιμη διαδικασία».

Ο Ισμαέλ Ζαμπάδα, ηλικίας 77 ετών, είναι ένας από τους συνιδρυτές του καρτέλ Σιναλόα μαζί με τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ.

Υποστηρίζει πως τον απήγαγε ένας γιος του «Ελ Τσάπο» και τον μετέφερε ενάντια στη θέλησή του σε ένα ιδιωτικό αεροσκάφος έως τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP

