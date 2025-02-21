Καρτέλ- ΗΠΑ: Το Μεξικό προχωρά σε μεταρρυθμίσεις στο Σύνταγμα του

Η Πρόεδρος του Μεξικού Claudia Sheinbaum υποστήριξε ότι η παράταξη της πρότεινε μεταρρυθμίσεις για το Σύνταγμα της χώρας προκειμένου να προστατεύεται όσον το δυνατόν η κυριαρχία της στο περιθώριο του χαρακτηρισμού έξι μεξικανικών ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, ως τρομοκρατικές οργανώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αναβάθμισε την Πέμπτη τον χαρακτηρισμό των καρτέλ, συμπεριλαμβανομένων των Sinaloa του Μεξικού και Jalisco Nueva Generación, τα οποία από κοινού κυριαρχούν στην παραγωγή και την εισαγωγή φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών.

Σημειώνεται πως η φαιντανύλη είναι ένα οπιοειδές 50 φορές πιο ισχυρό από την ηρωίνη, που ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο - περισσότερους από αυτοκινητιστικά ατυχήματα, πυροβολισμούς ή αυτοκτονίες - ανέφερε η Washington Post σε έρευνα του 2022. Η πλειονότητα του κατασκευάζεται από μεξικανικά καρτέλ και εισάγεται λαθραία σε επίσημες συνοριακές διελεύσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτό δεν μπορεί να γίνει η αφορμή εισβολής των ΗΠΑ στην κυριαρχία μας», είπε η Sheinbaum σε συνέντευξη Τύπου χθες, προσθέτοντας ότι το Μεξικό θα συνεργαστεί για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά δεν θα αποδεχτεί τη «υποταγή».

Ο χαρακτηρισμός των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» επιτρέπει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ να επιβάλει ειδικές κυρώσεις και επεκτείνει τη δυνατότητα της κυβέρνησης των ΗΠΑ να διώκει άτομα που παρέχουν υποστήριξη στις ομάδες αυτές συλλέγοντας «πληροφορίες στρατιωτικής δράσης», σύμφωνα με ανάλυση του Wilson Center.

Ο όρος καρτέλ έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές από Αμερικανούς νομοθέτες, αλλά το Μεξικό έχει αντιταχθεί σθεναρά λόγω των φόβων ότι η αποδοχή της επί αυτού ότι θα μπορούσε να φέρει στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και να επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια φήμη του Μεξικού, λένε οι αναλυτές.

Οι συνταγματικές αλλαγές είναι πιο συχνές στο Μεξικό παρά στις Ηνωμένες Πολιτείες - η Sheinbaum είχε δρομολογήσει τουλάχιστον 12 συνταγματικές μεταρρυθμίσεις έως τις 30 Ιανουαρίου, μετά την ορκωμοσία της τη 1η Οκτωβρίου - και είναι ιδιαίτερα απλές δεδομένου ότι το αριστερό κόμμα της Morena και οι σύμμαχοί του κατέχουν πλειοψηφίες και στα δύο σώματα του Εθνικού Κογκρέσου και ελέγχουν τα τρία τέταρτα της πολιτείας.

Η πρώτη μεταρρύθμιση που πρότεινε η Sheinbaum την Πέμπτη ορίζει ότι το Μεξικό δεν θα αποδεχτεί καμία «πράξη που να προέρχεται από το εξωτερικό και να είναι επιβλαβής για την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και την κυριαρχία του Έθνους», συμπεριλαμβανομένων πραξικοπημάτων, εκλογικών παρεμβάσεων και μη εξουσιοδοτημένων ξένων επεμβάσεων σε έρευνες και διώξεις.

«Το Μεξικό είναι υπέρ της συνεργασίας και του συντονισμού, αλλά δεν θα υποταχθεί ποτέ και δεν θα δεχθεί παρεμβάσεις και πολύ περισσότερο εισβολή στα εσωτερικά του», είπε η Sheinbaum.

Η δεύτερη μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι κάθε υπήκοος ή αλλοδαπός που εμπλέκεται σε παράνομη διακίνηση όπλων, και οποιοσδήποτε αλλοδαπός που παραβιάζει την κυριαρχία του Μεξικού, θα τιμωρείται με άμεση προφυλάκιση και θα έρχεται αντιμέτωπος με τις μέγιστες ποινές.

Όλα αυτά την ώρα που όπως έχει διακριβωθεί, το 74% των όπλων που κατασχέθηκαν στο Μεξικό προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Υπάρχει επίσης οργανωμένο έγκλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχουν Αμερικανοί που έρχονται στο Μεξικό για να κάνουν αυτές τις παράνομες δραστηριότητες», δήλωσε εξάλλου η Sheinbaum κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τον Ιανουάριο το εκτελεστικό διάταγμα για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού ορισμένων καρτέλ ως ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων, που τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη.

Σύμφωνα με αυτό, τα καρτέλ έχουν πραγματοποιήσει μια «εκστρατεία βίας και τρόμου» σε όλο το δυτικό ημισφαίριο και «γέμισαν τις Ηνωμένες Πολιτείες με θανατηφόρα ναρκωτικά, βίαιους εγκληματίες και μοχθηρές συμμορίες».

Πηγή: The Washington Post

