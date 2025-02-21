Προς τρικομματικό κυβερνητικό συνασπισμό κινούνται τα κόμματα στην Αυστρία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η τρίτη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης από τις 29 Σεπτεμβρίου 2024, οπότε και διεξήχθησαν οι εκλογές τις οποίες κέρδισε το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ).

Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (ÖVP), το οποίο τερμάτισε δεύτερο στις εκλογές, βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την τρίτη δύναμη, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPÖ) και κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του συνασπισμού τους ωστόσο θα περιοριζόταν σε μία έδρα. Με στόχο την μεγαλύτερη σταθερότητα της επόμενης κυβέρνησης, στις διαπραγματεύσεις συμμετέχει εδώ και λίγες ώρες και το φιλελεύθερο κόμμα των NEOS. Αργότερα απόψε αναμένονται ανακοινώσεις από τους τρεις αρχηγούς.

ÖVP, SPÖ και NEOS επιχείρησαν για πρώτη φορά να βρουν κοινό τόπο αμέσως μετά τις εκλογές, οι μεταξύ τους διαπραγματεύσεις όμως κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα τη δεύτερη εντολή να λάβει ο αρχηγός του Κόμματος της Ελευθερίας, Χέρμπερτ Κικλ και να ξεκινήσει διερευνητικές συνομιλίες με το Λαϊκό Κόμμα. Οι κόκκινες γραμμές του ÖVP, κυρίως σχετικά με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και τη δέσμευσή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οδήγησαν σε κατάρρευση και αυτής της προσπάθειας, για να επιστρέψουν στο τραπέζι Λαϊκό Κόμμα και Σοσιαλδημοκράτες. Υπό την πίεση του χρόνου, των δημοσιονομικών προβλημάτων και της κοινής γνώμης και με την ακροδεξιά να ενισχύεται συνεχώς στις δημοσκοπήσεις, τα δύο κόμματα συμφώνησαν και εμφανίστηκαν μάλιστα διατεθειμένα για επιπλέον παραχωρήσεις προκειμένου στην κυβέρνηση να συμμετέχουν και οι NEOS, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν τα υπουργεία Παιδείας και Δικαιοσύνης ή Εξωτερικών.

Νωρίτερα απόψε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν, σε ανακοίνωσή του, επανέλαβε την έκκλησή του προς τα κόμματα «να αγκαλιάσουν το πνεύμα του συμβιβασμού για το κοινό καλό». «Μια λειτουργική δημοκρατία απαιτεί το θάρρος να υπερασπίζεται κανείς τις απόψεις του, αλλά και τη σοφία να βρίσκει λύσεις μέσω συμβιβασμών», ανέφερε ο πρόεδρος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις αντιμετώπιζαν δυσκολίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

